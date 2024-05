Nhiều vụ cháy thương tâm xảy ra trong ngõ nhỏ ở Hà Nội

Một số vụ cháy lớn trên địa bàn Hà Nội vài năm gần đây đã để lại hậu quả nghiêm trọng cùng nỗi ám ảnh dai dẳng cho cộng đồng.

Khoảng 0h15 rạng sáng 24/5, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại căn nhà trọ cao 5 tầng nằm ở địa chỉ số 1, ngách 43/98/31, phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo.

Đến 0h52 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này, đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân; khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương.

Theo ghi nhận của phóng viên Tri thức - Znews, hiện trường khi ấy ngổn ngang khung xác xe máy điện, xe đạp điện và nồng nặc mùi khét của nhựa cháy. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn gồm 2 dãy nhà, một nhà hai tầng, một nhà ba tầng một tum và nằm ở khu dân cư đông đúc, xa đường lớn. Trước cửa ngôi nhà treo tấm biển quảng cáo dịch vụ mua bán, sửa chữa xe đạp điện, xe máy điện.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Đây là một trong những vụ cháy trên địa bàn Hà Nội vài năm gần đây, để lại hậu quả nghiêm trọng cùng nỗi ám ảnh dai dẳng cho cộng đồng.

Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn ở phố Trung Kính. Ảnh: Thế Bằng.

Trước đó, vào đêm 12/9/2023, vụ cháy chung cư mini tại nhà số 37, ngách 29/70, Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) đã cướp đi sinh mạng của 56 người và khiến 37 người khác bị thương. Căn nhà 9 tầng có diện tích hơn 200 m2, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người dân sinh sống.

Sau 7 ngày xảy ra vụ cháy, đến ngày 19/9, Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã có bản kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy. Theo đó, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía Nam, cách tường phía Đông khoảng 2,3 m thuộc tầng 1 bên trong khu nhà nhiều căn hộ.

Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu môtô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga). Lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh.

6 cán bộ, lãnh đạo liên quan vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ đã bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ cháy chung cư mini khiến 56 người thiệt mạng. Ảnh: T.D.

Cách đây 3 năm vào trưa 4/2/2021, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại căn nhà cấp 4 trong ngõ 8, phố Tam Khương (phường Khương Thượng, quận Đống Đa) khiến 4 người tử vong, thiêu rụi 3 xe máy cùng nhiều tài sản khác.

3 người trong số đó là sinh viên Trường Đại học Thủy lợi, cùng thuê nhà để ở và bán hàng qua mạng. Sáng 4/2/2021, họ làm cơm cúng ông Công, ông Táo và mời một người bạn đến ăn cùng - tổng là 5 người.

Khoảng 12h, những người này đốt vàng mã trước cửa phòng trọ rồi vào ăn cơm. Sau đó 4 người đi ngủ, người còn lại khóa cổng sắt và ra đầu ngõ uống trà đá.

Hiện trường vụ cháy căn nhà cấp 4. Ảnh: N.T.

Khoảng 14h, người này quay lại thì nhà đã cháy, 4 người trong nhà tử vong, theo thông tin từ ông Vương Thái Dương, Bí thư phường Khương Thượng tại thời điểm xảy ra sự việc.

Qua điều tra ban đầu, Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng Công an Hà Nội, cho biết nguyên nhân vụ hoả hoạn xuất phát từ việc cúng ông Công, ông Táo mất an toàn dẫn đến cháy nổ. Cụ thể, các nạn nhân không đổ nước làm mát và dọn tro khi hoàn tất việc cúng mà lại vào nhà ăn cơm.

Khi đám cháy bùng phát mạnh, cả 4 người đã ngạt khói và khí độc, không thể thoát ra ngoài vì cổng bị khóa.

Một sự việc nghiêm trọng khác xảy ra vào khoảng 2h sáng 12/4/2019 tại 4 nhà xưởng rộng 900 m2 nằm trong ngõ 1, Đại Linh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm). Hậu quả là 8 người đã tử vong, trong đó có một gia đình 4 người.

Theo Người Lao Động đưa tin khi ấy, khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét, có nhiều vật liệu dễ bắt lửa như đồ nhựa, đồ gỗ nên toàn bộ 4 nhà xưởng đã bị cháy rụi, chỉ sót lại những vật liệu không thể cháy như sắt thép, bê tông…

Báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đưa ra chiều 12/4/2019 cho biết nguyên nhân vụ cháy là do chập điện.

Theo đánh giá của UBND TP. Hà Nội, tình hình cháy, nổ trong những năm qua trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng tập trung nhiều ở nhà hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

TP. Hà Nội trong năm 5 qua đã xảy ra 2.647 vụ cháy nổ, làm 77 người chết, 131 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 684 tỷ đồng , Sài Gòn Giải Phóng đưa tin hồi tháng 8/2023.

Nguyên nhân các vụ việc liên quan đến sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm 76,4%.

Cảnh tượng do đám cháy kinh hoàng ven kênh Tàu Hủ để lại. Ảnh: N.H.

Còn tại TP.HCM vào đầu tháng 4/2024, vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ, đường Phạm Thế Hiển (quận 8) cũng khiến người dân bàng hoàng, rất may không gây thiệt hại về người.

Tại cuộc họp báo thông tin chính thức về vụ cháy, ông Phạm Quang Tú, Phó Chủ tịch UBND quận 8, cho biết nguyên nhân vụ cháy qua xác minh ban đầu xuất phát từ bãi chứa vật liệu gỗ cũ phía sau nhà không số, kế nhà số 206/1/20 đường Phạm Thế Hiển (phường 2, quận 8).

Nơi đây chứa vật liệu dễ cháy, nhưng không có người trong coi. Vụ cháy diễn ra trong giai đoạn thời tiết nóng nhiều ngày.

"Do khu vực cháy nằm trong hẻm và ở khu vực ven sông nên gặp khó khăn trong công tác chữa cháy, Công an quận 8 đã yêu cầu chi viện từ Công an TP.HCM. Tuy không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy khiến 2 nhà dân bị cháy; 1 căn nhà kế bên bị ảnh hưởng nặng và 6 căn nhà xung quanh ảnh hưởng nhẹ do ám khói và bị thấm nước trong quá trình chữa cháy. Tổng diện tích cháy khoảng 470 m2”, ông Tú cho hay.