Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nhiều tài xế ôtô bị phạt khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT

  • Thứ tư, 10/9/2025 16:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một loạt ôtô đỗ sai quy định trên đường Ngô Quyền, TP Đà Nẵng đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) xử phạt sau phản ánh của người dân đến số điện thoại Cục trưởng Cục CSGT.

Ngày 10/9, Trạm cảnh sát giao thông Hòa Hải, thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã lập biên bản hàng loạt ôtô vi phạm đỗ xe tại nơi có biển cấm đỗ xe trên đường Ngô Quyền - gần khu vực Trung tâm thương mại Vincom Plaza.

Phan anh cuc truong CSGT anh 1

Hình ảnh xe vi phạm trên đường Ngô Quyền được gửi đến Cục trưởng Cục CSGT.

Cụ thể, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 lái xe cùng trú tại Đà Nẵng với mức phạt vi phạm này là 900.000 đồng/lái xe.

Trước đó, hình ảnh các xe vi phạm dừng đỗ ở khu vực có biển cấm được người dân cung cấp tới số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT. Phòng CSGT Công an Đà Nẵng sau đó đã vào cuộc xác minh xử lý 5 ôtô vi phạm nói trên.

Đồng thời, lực lượng CSGT Đà Nẵng đang tiếp tục triển khai lực lượng, nhất là vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc khu vực này.

Vào tháng 7 vừa qua, Cục CSGT, Bộ Công an đã có thông báo về việc công khai số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT. Theo đơn vị này, việc Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình công khai số điện thoại nhằm tiếp nhận các thông tin phản ánh về trật tự, an toàn giao thông. Cụ thể, số điện thoại của ông sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539. Cục trưởng CSGT thông cho hay rất mong muốn người dân chung tay phản ánh thông tin, nhất là những bất cập về tổ chức, hạ tầng, trật tự an toàn giao thông...

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: trang thông tin điện tử trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593)...

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Lập biên bản tài xế Mercedes 'quậy' trên đường phố ở TP.HCM

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) An Sương thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Mercedes có hành vi tạt đầu chặn một xe tải trên đường.

35:2112 hôm qua

Triệu tập, xử phạt 24 triệu đồng đối với tài xế xe đầu kéo vượt đèn đỏ

Tài xế lái xe đầu kéo đi sai làn đường, vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 đã đến làm việc với CSGT TP.HCM. Với 2 lỗi trên, người điều khiển phương tiện bị phạt 24 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe.

06:24 7/9/2025

Xử phạt người phụ nữ đăng tin bịa đặt về CSGT

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về CSGT.

20:31 28/8/2025

https://tienphong.vn/nhieu-tai-xe-o-to-bi-phat-sau-khi-nguoi-dan-phan-anh-den-cuc-truong-csgt-post1776977.tpo

Nguyễn Thành/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Phản ánh cục trưởng CSGT Đà Nẵng Cục trưởng CSGT Cảnh sát giao thông CSGT Đà Nẵng Người dân phản ánh Phản ánh CSGT

  • Đà Nẵng

    Đà Nẵng
    • Diện tích: 1.285km2
    • Dân số: 1,347 triệu (2016)
    • Phân chia hành chính: 6 quận, 2 huyện
    • Vùng: Nam Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 236
    • Biển số xe: 43

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý