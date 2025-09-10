Nhiều tài xế ôtô bị phạt khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT

Một loạt ôtô đỗ sai quy định trên đường Ngô Quyền, TP Đà Nẵng đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) xử phạt sau phản ánh của người dân đến số điện thoại Cục trưởng Cục CSGT.

Ngày 10/9, Trạm cảnh sát giao thông Hòa Hải, thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã lập biên bản hàng loạt ôtô vi phạm đỗ xe tại nơi có biển cấm đỗ xe trên đường Ngô Quyền - gần khu vực Trung tâm thương mại Vincom Plaza.

Hình ảnh xe vi phạm trên đường Ngô Quyền được gửi đến Cục trưởng Cục CSGT.

Cụ thể, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 lái xe cùng trú tại Đà Nẵng với mức phạt vi phạm này là 900.000 đồng/lái xe.

Trước đó, hình ảnh các xe vi phạm dừng đỗ ở khu vực có biển cấm được người dân cung cấp tới số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT. Phòng CSGT Công an Đà Nẵng sau đó đã vào cuộc xác minh xử lý 5 ôtô vi phạm nói trên.

Đồng thời, lực lượng CSGT Đà Nẵng đang tiếp tục triển khai lực lượng, nhất là vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc khu vực này.

Vào tháng 7 vừa qua, Cục CSGT, Bộ Công an đã có thông báo về việc công khai số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT. Theo đơn vị này, việc Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình công khai số điện thoại nhằm tiếp nhận các thông tin phản ánh về trật tự, an toàn giao thông. Cụ thể, số điện thoại của ông sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539. Cục trưởng CSGT thông cho hay rất mong muốn người dân chung tay phản ánh thông tin, nhất là những bất cập về tổ chức, hạ tầng, trật tự an toàn giao thông... Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: trang thông tin điện tử trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593)...