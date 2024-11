Nhiều sao vung tiền ‘bịt miệng’ nạn nhân trong vụ Diddy?

Ca sĩ Ray J tiết lộ nhiều người nổi tiếng đang dùng tiền để “bịt miệng” các nạn nhân trong vụ án tình dục rúng động của trùm nhạc rap.

Trả lời phỏng vấn trong bộ phim tài liệu The Downfall of Diddy: Inside the Freak-Offs, nam ca sĩ Ray J tiết lộ một số thông tin liên quan đến vụ án Diddy, Page Six đưa tin ngày 13/11.

Nam ca sĩ 43 tuổi nói nhiều ngôi sao hạng A đang “đóng vai nạn nhân” bằng cách vung tiền che đậy sự thật, tránh vướng vào những rắc rối pháp lý liên quan đến vụ án của trùm nhạc rap. “Họ vung tiền để bịt miệng. Ai đó biết sự thật, rồi có người trả tiền cho bạn để giữ im lặng. Và hy vọng rằng số tiền đó sẽ giúp bạn an lòng khi chứng kiến sự giả dối tiếp tục tồn tại”, Ray J chia sẻ.

Nam ca sĩ tiết lộ thêm một số ngôi sao đã gọi cho anh. “Họ muốn nói với tôi về những gì đã xảy ra. Họ gọi cho tôi, cảm thấy có thể tin tưởng tôi và muốn kể về một số chuyện đã xảy ra giữa họ với Diddy”. Ray J xác nhận những ngôi sao này gọi cho mình vì có mối liên hệ với Diddy nhưng không muốn công khai, và họ nghĩ anh có thể là người đưa chuyện này ra ánh áng.

Nhiều ngôi sao tham gia các bữa tiệc do Diddy tổ chức. Ảnh: ZUMA Press.

“Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại nói ra. Nhưng giờ tôi đã nói. Thì sao nào? Họ sẽ giận giữ. Cứ đến mà bắt tôi đi”, Ray J nói. Tuy nhiên, nam ca sĩ từ chối tiết lộ danh tính những ngôi sao có dính líu đến vụ án của Diddy vì cho rằng mình đã “nói quá nhiều”.

Trước đó hồi tháng 9, Diddy bị bắt giữ vì các cáo buộc buôn người, tống tiền và môi giới mại dâm. Ngoài ra, trùm nhạc rap cũng phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc tấn công tình dục. Vụ án của Diddy gây rúng động làng giải trí xứ cờ hoa vì tính chất nghiêm trọng. Nhiều sao hạng A tại Hollywood cũng được cho là đã tham gia các “bữa tiệc sex” mà Diddy tổ chức.

Tony Buzbee, luật sư đại diện cho nhiều nạn nhân, cho biết danh sách các người nổi tiếng dính líu tới vụ án của trùm nhạc rap sẽ khiến công chúng phải sốc. “Chúng tôi sẽ phơi bày những kẻ đã tiếp tay cho hành vi ghê tởm này”, ông khẳng định.

Diddy hiện bị giam giữ tại khu 4 North của Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) tại Brooklyn, New York. Nhóm luật sư của anh liên tục đệ đơn xin cho thân chủ được tại ngoại với số tiền 50 triệu USD , cam kết không để rapper rời khỏi nơi cư trú hoặc cản trở vụ án bằng cách đe dọa nhân chứng. Song, phía bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết mới.