Nhiều nơi ở Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai vẫn chưa có điện do nước lũ

EVNNPC cho biết nhiều địa phương đã được cấp điện trở lại, nhưng buộc phải tạm ngừng cục bộ để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, do nước lũ dâng cao.

Nước ngập sâu buộc công ty điện lực phải tạm dừng cung cấp điện. Ảnh: PC Lào Cai.

Theo cập nhật của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tính đến chiều 11/9 đã có hơn 4,9 triệu khách hàng miền Bắc có điện.

Trong đó, Quảng Ninh có 175.537 khách hàng, Hải Phòng có 602.457 khách hàng, Hải Dương có 550.642 khách hàng, Thái Bình có 605.450 khách hàng, Bắc Giang có 499.005 khách hàng, Bắc Ninh có 307.499 khách hàng đã được cấp điện trở lại...

Riêng Thanh Hóa, Hòa Bình đã hoàn thành việc cấp điện cho khách hàng bị ảnh hưởng từ ngày 8/9 và 10/9.

Ước tính hết ngày 11/9, Thái Bình cũng cấp điện cho toàn bộ 4.550 khách hàng còn lại bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Tại Hải Phòng, đến sáng 10/9, khu vực đô thị và một số vùng nông thôn của TP đã cơ bản được cấp điện, nước sạch trở lại. Các khu vực khác của TP cũng đang khắc phục để cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất.

Trong ngày 11/9, công ty tập trung mọi nguồn lực cấp điện lại cho khách hàng đủ điều kiện an toàn cấp điện, riêng trạm biến áp 110 kV Cát Bà đã được cấp thay bằng nguồn 35 kV từ trạm biến áp 110 kV Cát Hải.

Các đơn vị trong EVNNPC cũng khôi phục được 140 đường dây, 76 trạm biến áp 110 kV, 1.301 đường dây trung thế và 332 trạm biến áp cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng.

EVNNPC cho biết việc số đường dây trung áp và trạm biến áp cấp điện cho trạm bơm tiêu úng được cấp điện giảm so với thời điểm lúc 6h trong ngày là do nước lũ tại một số khu vực dâng cao, các đơn vị buộc phải tạm thời gián đoạn để đảm bảo an toàn.

Lũ lụt tại 16 tỉnh gồm Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai, Nam Định, Thái Bình, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc và Hưng Yên khiến tổng cộng 324.380 khách hàng bị ảnh hưởng.

Thiên tai làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ của ngành điện. Nhiều địa phương đã được cấp điện trở lại sau cơn bão số 3; tuy nhiên do nước lũ dâng cao nên các đơn vị buộc phải tạm ngừng cục bộ để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Các đơn vị chỉ khôi phục điện sau khi nước lũ rút và kiểm tra đường dây đủ tiêu chuẩn vận hành.

Bên cạnh đó, lưới điện bao gồm hệ thống cột, đường dây và thiết bị có trọng lượng rất lớn, khi vận chuyển, kéo dây, dựng cột cần có các phương tiện, máy móc hỗ trợ.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, giao thông tại nhiều khu vực vẫn bị chia cắt, đất lầy bùn nhão hoặc hiện trường bị bão phá hủy ngổn ngang khiến phương tiện cơ giới không thể tiếp cận. Việc khôi phục lưới điện đến nay hoàn toàn dựa vào sức người.