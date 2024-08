Nhiều nơi ở Cao Bằng ngập suốt 5 ngày, một người tử vong

Từ 21 tới 26/8, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã khiến mực nước tại các sông, suối dâng cao, nhiều khu vực nhà dân, hàng trăm hecta hoa màu bị ngập úng và một số tuyến đường giao thông bị sạt lở.

Ngập lụt đã kéo dài đến ngày thứ 5 ở các khu vực trũng thấp tại các huyện Hòa An, Hà Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Thạch An... và thành phố Cao Bằng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng, mưa lớn đã gây ngập lụt khoảng 390 nhà ở của người dân, trong đó có 4 ngôi nhà ở huyện Thạch An bị sập đổ hoàn toàn; gần 120ha lúa, khoảng 600ha hoa màu bị ngập nước; gần 300 con gia cầm, gia súc bị chết.

Ngoài ra, mưa lũ còn khiến 3 điểm trường mầm non, trường tiểu học và một nhà văn hóa xóm ở huyện Thạch An bị sạt lở, sập đổ.

Đặc biệt, mưa lũ đã làm ông Vi Văn T. (58 tuổi) và anh Dương Văn T. (30 tuổi, cùng trú tại xóm Cả Poóc, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng) mất tích khi đang đi trên tỉnh lộ 214 (đoạn qua xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh).

Trưa 26/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trung Văn Bào - Chủ tịch UBND xã Quang Vinh cho biết, sự việc xảy ra vào chiều 23/8. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy.

"Trên địa bàn vẫn còn khoảng 20 nhà bị ngập nước. Tính đến hôm nay (26/8) là ngày thứ 4 các hộ bị ngập lụt", ông Bào chia sẻ.

Trước đó, vào chiều 22/8, trên địa bàn thị trấn Bảo Lạc (huyện Bảo Lạc) xảy ra vụ đuối nước khiến cháu bé 11 tuổi tử vong. Nạn nhân là cháu N.A.T. bị trượt chân rơi xuống nước trong lúc đi xem nước sông dâng cao.

Mưa lũ còn khiến các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 34 (đoạn qua xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm); quốc lộ 3 (đoạn qua xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa); đường tỉnh 209 (đoạn qua cầu thuộc xã Hòa Chung, TP Cao Bằng) bị sạt lở, giao thông bị tê liệt trong nhiều giờ.

Hiện nay, tình hình thiên tai tại Cao Bằng vẫn đang diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân quản lý trẻ nhỏ không để chơi nghịch ở các khu vực ngập nước; UBND các xã, phường triển khai lực lượng xung kích phòng chống thiên tai thường trực và sẵn sàng thực hiện cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo kịp thời và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

