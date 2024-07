Nhiều người sập bẫy vay tiền qua iCloud

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa thông tin về các trường hợp vay tiền qua iCloud và bị "sập bẫy" lừa đảo.

Điển hình, mới đây, trong một lần lướt mạng xã hội Facebook, thấy thông tin cho vay tiền qua iCloud với thủ tục nhanh, gọn, do bản thân cũng đang cần một số tiền để trang trải sinh hoạt nên chị T.P.L. (25 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) liền tương tác và được các đối tượng hướng dẫn đăng xuất iCloud của mình, sau đó đăng nhập iCloud của bên cho vay để làm hồ sơ vay tiền.

“Nhận thấy có điều bất thường, tôi liền điện thoại cho người thân đang công tác trong ngành công an để tìm hiểu và đã kịp thời nhận diện được thủ đoạn lừa đảo cho vay qua iCloud”, chị L. nói.

Không may mắn như trường hợp trên, tài khoản iCloud trên điện thoại iPhone 11 Pro Max của chị N.T.L. (22 tuổi, trú huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị các đối tượng chiếm đoạt và đòi tiền chuộc 3 triệu đồng.

Thời gian gần đây, không ít người đã trở thành nạn nhân của những đối tượng lừa đảo ẩn danh dưới hình thức là người cho vay qua iCloud.

Trước khi tìm “con mồi”, các đối tượng tạo lập các tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội với tên gọi liên quan quan đến vay tiền qua iCloud, như: “Vay tiền nhanh qua iCloud uy tín - bảo mật”, “Hỗ trợ vay iCloud…” và đăng tải thông tin cho vay tiền qua iCloud với những lời mời, hứa hẹn khi cho vay rất hấp dẫn như: không cần gặp, không cần thế chấp, giải ngân nhanh. Chỉ cần có tài khoản iCloud và một chiếc điện thoại iPhone, iPad đời mới là có thể vay từ vài triệu đến vài chục triệu đồng một cách dễ dàng.

Nếu có sẵn tài khoản iCloud, khi muốn vay tiền, người vay chỉ cần cung cấp tài khoản iCloud là sẽ được giải ngân, còn nếu chưa có tài khoản thì có thể sử dụng tài khoản iCloud mà bên cho vay cung cấp.

Tùy từng loại máy, đời máy mà mức vay tiền khác nhau. Ví dụ: iPhone Xs Max, iPhone 11 vay được 2-3 triệu đồng; iPhone 11 Pro, Pro Max vay được 3-4 triệu đồng; iPhone 12, iPhone 12 Pro, Pro Max vay được 4-7 triệu đồng… Đời máy càng cao thì vay được càng nhiều. Cao nhất như iPhone 15, iPhone 15 Pro, Pro Max vay được 14-25 triệu đồng.

Tinh vi hơn, để đánh vào tâm lý khách hàng muốn bảo mật thông tin, thủ tục đơn giản, các đối tượng còn quảng cáo rất hấp dẫn “Vay lại giảm lãi, máy vẫn sử dụng bình thường, hỗ trợ tư vấn 24/7, không thu phí hồ sơ, không thẩm định người thân, thủ tục nhanh chóng chỉ 10-15 phút, cam kết không để lộ thông tin cá nhân khách hàng”.

Sau khi nạn nhân đồng ý, nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu người vay đăng xuất iCloud và nhập tài khoản iCloud bên cho vay cung cấp, bật tính năng Find My Phone và đồng bộ danh bạ, rồi mới làm hợp đồng.

Sau đó, các đối tượng sẽ báo mất và khóa iPhone qua iCloud, phải có tiền để mở khóa. Vậy là, không những không vay được tiền, người đi vay khi ấy bắt buộc trả tiền chuộc lại tài khoản iCloud hoặc phải đối mặt với việc iPhone bị khóa, không thể sử dụng được...

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, người dân không dùng tài khoản iCloud vay tiền để tránh hệ lụy đáng tiếc xảy ra.

Tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển khoản cho bất cứ ai với bất kỳ lý do gì khi chưa xác minh chính xác họ là ai, với mục đích gì. Trường hợp có nghi ngờ về các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới,.