Nhiều người bật khóc khi bà Harris phát biểu nhận thất bại

Sân trường Đại học Howard vắng vẻ hơn nhiều so với đêm trước, khi hàng nghìn người tụ tập theo dõi kết quả kiểm phiếu cùng bà. Ông Ludd, một tài xế taxi đã nghỉ hưu từ Washington, cho biết ông cảm thấy "sợ hãi" về bốn năm nữa dưới thời ông Donald Trump. "Tôi không biết phải mong đợi điều gì. Tôi sống dựa vào an sinh xã hội", New York Times dẫn lời ông. Ảnh: New York Times.