Nhiều ngân hàng giảm lãi vay, người mua nhà đang có thêm lợi thế?

Lãi vay hạ nhiệt, nguồn cung dồi dào hơn cùng hàng loạt ưu đãi đang tạo thêm dư địa cho người mua. Người có sẵn tài chính có thể cân nhắc xuống tiền ở thời điểm này.

Sau các chỉ đạo của Thủ tướng về việc giảm lãi suất cho vay, nhiều ngân hàng thời gian qua đã liên tục điều chỉnh chính sách tín dụng, trong đó có các khoản vay mua nhà.

Đơn cử, BIDV vừa triển khai gói vay “Ngôi nhà đầu tiên” quy mô 30.000 tỷ đồng , với lãi suất thấp hơn khoảng 2% so với các khoản vay mua nhà thông thường. Theo đó, khách hàng mua căn nhà đầu tiên được áp dụng lãi suất 9,5%/năm trong 12 tháng, 10%/năm trong 18 tháng hoặc 10,5%/năm trong 24 tháng.

Vietcombank cũng đang triển khai chương trình cho vay mua nhà tại các dự án bất động sản đáp ứng điều kiện về pháp lý, với tổng quy mô 20.000 tỷ đồng và thời gian vay lên đến 35 năm. Nhà băng này ưu đãi lãi suất đến 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bất động sản thông thường dành cho cá nhân tại Vietcombank.

Tương tự, TPBank áp dụng chính sách ưu đãi đối với các khoản vay mua bất động sản và vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, trong đó một số sản phẩm được giảm lãi suất tối đa 1,2% so với mức hiện hành. VIB lại cạnh tranh bằng cách kéo dài thời gian cố định lãi suất ưu đãi lên 5 năm đối với khách hàng cá nhân vay mua bất động sản.

Các chính sách này giúp người mua có thêm lựa chọn về lãi suất, thời gian ưu đãi và thời hạn vay, qua đó chủ động hơn trong cân đối dòng tiền.

Lãi suất vay mua nhà được nhiều ngân hàng điều chỉnh theo hướng ưu đãi hơn. Ảnh: Nam Khánh.

Nguồn cung trên thị trường đa dạng, thời điểm thích hợp xuống tiền

Lãi vay điều chỉnh trong bối cảnh nguồn cung nhà ở cũng đang dần cải thiện sau thời gian dài thị trường khan hiếm sản phẩm đủ điều kiện pháp lý. Theo báo cáo thị trường bất động sản quý II của Bộ Xây dựng, trong quý vừa qua có 113 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới, với quy mô 103.205 căn, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2025.

Cơ quan quản lý cũng ghi nhận 131 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, cung cấp tổng cộng 59.073 căn, bên cạnh 39 dự án đã hoàn thành, bổ sung thêm nguồn cung thực tế cho thị trường.

Đáng chú ý, nguồn cung tăng đi cùng sự cải thiện về thanh khoản. Trong nửa đầu năm, dữ liệu của VARS cho thấy thị trường ghi nhận khoảng 48.000 giao dịch, với khoảng 43.000 giao dịch đến từ nguồn cung mới. Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới đạt khoảng 58%.

Bước sang quý III, nhiều dự án tiếp tục được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và đẩy nhanh tiến độ triển khai. Khi nguồn cung đa dạng hơn, người mua không chỉ có thêm sản phẩm để lựa chọn mà còn có điều kiện so sánh kỹ hơn về giá, pháp lý, tiến độ và chính sách bán hàng.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com, lãi suất cho vay khó có thể giảm nhanh trên diện rộng và nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng đi ngang. Vì vậy, người mua nhà cần làm quen với mặt bằng lãi suất mới thay vì kỳ vọng lãi vay giảm mạnh.

Do đó, theo các chuyên gia, thời điểm hiện tại phù hợp với nhóm có nhu cầu ở - đầu tư thực và nền tảng tài chính tương đối tốt. Khi giá bất động sản đang ở mức hợp lý và nguồn cung đa dạng, họ có thể chủ động tìm kiếm sản phẩm phù hợp, thay vì phải chạy theo khi thị trường khan hiếm.

“Khi mặt bằng lãi suất thấp hơn quay trở lại, nhu cầu có thể được kích hoạt nhanh hơn và kéo theo áp lực tăng giá”, ông Tuấn nhận định dựa trên dữ liệu khảo sát của Batdongsan.com.vn trong những năm trước.

Lãi vay có phần hạ nhiệt, cùng nguồn cung dồi dào và chính sách bán hàng ưu đãi đang tạo thêm lợi thế cho người mua nhà. Ảnh: Quỳnh Danh.

Với người mua sản phẩm sơ cấp, nhiều dự án áp dụng chiết khấu thanh toán sớm khoảng 8-10%, tặng quà hoặc hỗ trợ lãi suất trong thời gian dài, qua đó giúp người mua giảm bớt áp lực tài chính trong giai đoạn đầu.

Như vậy, sự kết hợp giữa tín dụng có thêm ưu đãi, nguồn cung dần cải thiện và chính sách bán hàng cạnh tranh đang tạo ra điều kiện thuận lợi hơn cho những người có nhu cầu mua nhà.

Bất động sản đáp ứng nhu cầu thực sẽ hút dòng tiền

Chuyên gia tư vấn bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên cho rằng đây là giai đoạn người mua có lợi thế đàm phán khá rõ, đặc biệt với những người có sẵn tiền mặt và không phụ thuộc nhiều vào vốn vay.

Ngược lại, với nhóm phải vay ngân hàng, điều quan trọng không nằm ở mức lãi suất ưu đãi trong một vài năm đầu mà là khả năng duy trì khoản trả nợ trong suốt thời gian vay. Do đó, khi vay, người mua cần tính trước cả trường hợp lãi suất chuyển sang thả nổi.

Với các gia đình trẻ, ông khuyến nghị tổng tiền gốc và lãi phải trả hàng tháng nên được kiểm soát ở mức không quá 30% tổng thu nhập gia đình. Mức này giúp người vay vẫn còn dư địa cho các khoản chi tiêu, nuôi con, tích lũy và ứng phó với những biến động bất ngờ trong cuộc sống.

Người mua cũng cần tính trước khả năng chịu được mức lãi suất thả nổi trong 2-3 năm tiếp theo, cho đến khi có thể tất toán hoặc tái cấu trúc khoản vay mà không phải chịu mức phí phạt quá lớn.

Ông Lê Quốc Kiên cũng lưu ý sau khi mua nhà, việc duy trì một quỹ dự phòng tương đương ít nhất 6-12 tháng trả nợ cũng cần được tính vào tổng bài toán tài chính. Khoản dự phòng này giúp người vay có thêm thời gian xoay xở nếu thu nhập giảm hoặc dòng tiền gặp vấn đề, thay vì buộc phải bán tài sản trong thời điểm bất lợi.

Về lựa chọn sản phẩm, các chuyên gia khuyến nghị ưu tiên bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực, thay vì phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn. Đặc biệt, những khu đô thị có hệ sinh thái hoàn chỉnh - từ trường học, y tế, thương mại, dịch vụ, vui chơi, không gian xanh đến giao thông, các tiện ích hút khách - có thể mang lại giá trị sử dụng thực tế cao hơn cho người mua.

Với các nhà đầu tư dài hạn, mô hình đô thị này cũng đảm bảo khả năng tìm kiếm lợi nhuận ổn định từ kinh doanh, cho thuê, nhờ nhóm cư dân và khách du lịch thường xuyên. Đây cũng là thời điểm tốt để “săn” các bất động sản tiềm năng, nhằm tích lũy, chuẩn bị và đón đầu chu kỳ tăng trưởng khi thị trường phục hồi rõ nét.

Khách hàng nên ưu tiên bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực, thay vì phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, pháp lý rõ ràng, tiến độ triển khai thực tế, năng lực chủ đầu tư và chất lượng bàn giao vẫn là những tiêu chí cần đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, giá bán không nên là yếu tố duy nhất quyết định việc xuống tiền. Khi cân nhắc mua nhà, người mua cần nhìn vào tổng giá trị của bất động sản, từ vị trí, khả năng kết nối, pháp lý, chất lượng sống đến hệ thống tiện ích và mức độ hoàn thiện của khu vực.