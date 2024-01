Nhiều ngân hàng dự báo vẫn lãi tốt

Bên cạnh nhóm ngân hàng quốc doanh đã công bố kết quả kinh doanh với những khoản lãi kỷ lục, nhiều ngân hàng thương mại tư nhân cũng được dự báo vẫn ghi nhận tăng trưởng cao.

Bất chấp xu hướng giảm lãi suất và tăng trưởng tín dụng không đạt kỳ vọng, nhiều ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng cao về mặt lợi nhuận. Ảnh: Nam Khánh.

Theo dự báo của Trung tâm phân tích đầu tư Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research), trong quý cuối năm 2023, bất chấp xu hướng giảm lãi suất trong quý vừa qua và tăng trưởng tín dụng toàn ngành không đạt kỳ vọng, nhiều ngân hàng vẫn được dự báo ghi nhận tăng trưởng cao.

Cụ thể, trong số 12 ngân hàng thuộc phạm vi nghiên cứu của SSI Research có tới 8 nhà băng được dự báo ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận dương trong quý IV/2023 và 4 ngân hàng có kết quả kinh doanh đi lùi so với cùng kỳ.

Ngân hàng vẫn lãi lớn

Đứng đầu danh sách dự báo tăng trưởng lợi nhuận quý cuối năm 2023 là VPBank, nhà băng này được các chuyên gia phân tích ước tích lợi nhuận tăng tới 100-150% trong quý gần nhất. Dù không kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý IV/2023 của VPBank có thể cải thiện lớn so với quý III liền trước. Tuy nhiên, do quý IV/2022 VPBank ghi nhận nền lợi nhuận thấp trong bối cảnh khó khăn của mảng cho vay tiêu dùng từ FE Credit nên mức tăng trưởng lợi nhuận trong quý IV/2023 lại khá ấn tượng so với cùng kỳ.

Tương tự, HDBank cũng được kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận quý IV/2023 vào khoảng 3.800- 4.000 tỷ đồng , tăng 69-78% so với cùng kỳ năm liền trước. Nâng mức lãi trước thuế cả năm 2023 lên khoảng 12.400- 12.600 tỷ đồng , tăng 21-23% so với anwm 2022.

Tương tự VPBank, HDBank cũng sở hữu một công ty tài chính là HD Saison, và với mức nền lợi nhuận thấp ghi nhận trong quý cuối năm 2022, lợi nhuận quý IV/2023 của ngân hàng này đã ghi nhận tăng trưởng mạnh.

Mới đây, BIDV đã công bố lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 vào khoảng 27.400 tỷ đồng , tăng 19%. Như vậy, lãi trước thuế riêng quý IV/2023 của nhà băng này ước đạt 7.600 tỷ đồng , tăng mạnh 42% so với cùng kỳ. BIDV cũng chính là ngân hàng quốc doanh tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất năm vừa qua.

Sacombank được dự báo thu về khoảng 2.400- 2.670 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2023, tăng 27-40% so với cùng kỳ năm liền trước. Lãi trước thuế cả năm ước đạt khoảng 9.300- 9.500 tỷ đồng , cũng tăng mạnh 47-50%.

TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN DỰ BÁO QUÝ IV/2023 CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG Nguồn: SSI Research; Tổng hợp. Nhãn VPBank HDBank BIDV Sacombank ACB MBBank VietinBank Techcombank Vietcombank VIB MSB TPBank Tăng trưởng lợi nhuận quý IV/2023 so với quý IV/2022 % 150 78 42 40 39 30 30 5 -6 -11 -27 -60

Ngoài ra, một loạt ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn cũng được dự báo ghi nhận tăng trưởng cao trong quý cuối năm và cả năm 2023.

Nhờ kiểm soát tốt chất lượng tài sản mà ACB dự báo thu về 5.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2023, tăng 39%. MBBank ước tính lợi nhuận cả năm vừa qua đạt 26.000 tỷ đồng , trong đó riêng quý IV lãi 7.200 tỷ, tăng 30% từ mức nền so sánh thấp năm trước. VietinBank ước tính lãi 7.000 tỷ đồng quý cuối năm ngoái, tăng 30%, nâng lãi trước thuế cả năm lên khoảng 24.200- 24.500 tỷ đồng , cũng tăng 16-17%.

Tại Techcombank, nhà băng này được dự báo có lãi trước thuế quý cuối năm 2023 khoảng 4.800- 5.000 tỷ đồng , tăng nhẹ (khoảng 5%) so với cùng kỳ.

Lý do khiến số ít ngân hàng tăng trưởng âm

Còn ở chiều ngược lại, có 4 nhà băng được SSI Research dự báo ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận âm trong quý IV/2023 bao gồm TPBank, MSB, VIB và Vietcombank.

Đáng chú ý, Vietcombank mới đây đã công bố mức lãi trước thuế cả năm 2023 cao kỷ lục gần 41.200 tỷ đồng , tăng hơn 10% so với năm liền trước. Kết quả này tương đương ngân hàng thu về khoảng 11.700 tỷ đồng lợi nhuận riêng quý IV. Đây vẫn là mức lãi vượt trội so với ngành ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, do nền so sánh cao trong quý IV/2022 (lên tới 12.400 tỷ đồng ), mức lãi trước thuế Vietcombank ghi nhận trong quý vừa qua vẫn giảm khoảng 6%.

Ngoài ra, TPBank được dự báo là nhà băng có lợi nhuận giảm mạnh nhất trong quý IV/2023, ước tính vào khoảng 50-60% so với cùng kỳ năm trước. Dù ghi nhận tăng trưởng tín dụng lên tới 18,5%, SSI Research cho rằng các khoản trích lập dự phòng cũng như xử lý nợ xấu trong quý IV/2023 đã bào mòn lợi nhuận của ngân hàng này.

Tương tự, MSB, VIB cũng phải chịu áp lực trích lập dự phòng cao, xử lý nợ xấu dẫn tới suy giảm lợi nhuận.

Trước đó, 4 ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023 với nhiều khoản lãi kỷ lục.

Vietcombank tiếp tục dẫn đầu toàn ngành ngân hàng với lợi nhuận trước thuế đạt gần 41.200 tỷ đồng . Trong khi đó, Agribank báo lãi trước thuế trong khoảng 25.300- 25.400 tỷ đồng ; BIDV đạt trên 27.400 tỷ đồng và VietinBank thông báo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm (ngân hàng đặt kế hoạch lãi 22.500 tỷ đồng ).

Tương tự, MBBank ước tính lợi nhuận cả năm 2023 đạt khoảng 24.688 tỷ đồng , tăng 22% so với năm liền trước trước. Như vậy, so với dự báo của SSI Research, kết quả kinh doanh của MBBank có phần kém khả quan hơn nhưng nếu so với năm ngoái và bối cảnh chung của ngành ngân hàng trong năm 2023 thì đây vẫn là mức tăng trưởng tốt.