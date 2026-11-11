Nhiều nam giới có tinh trùng yếu vì thói quen tưởng vô hại

Nghiên cứu mới cho thấy nam giới mặc quần lót bó sát có thể có các chỉ số tinh dịch kém hơn so với người mặc đồ rộng.

Mặc đồ lót bó sát có thể làm tăng nhiệt độ vùng bìu, yếu tố được cho là ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh trùng. Ảnh: Shutterstock.

Trong nhiều năm, nam giới được cảnh báo quần lót ôm sát có thể làm tăng nhiệt độ vùng bẹn, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh trùng. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học trên quy mô lớn về vấn đề này vẫn còn khá hạn chế.

Nghiên cứu trên gần 27.000 nam giới tại Trung Quốc cho thấy những người thường xuyên mặc đồ lót bó sát có một số chỉ số chất lượng tinh dịch kém hơn nhóm mặc quần lót rộng. Các nhà khoa học cho rằng nhiệt độ vùng bìu có thể là một trong những yếu tố liên quan.

Đồ lót bó sát liên quan chất lượng tinh trùng kém

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Asian Journal of Andrology, các nhà khoa học Trung Quốc đã đánh giá khả năng sinh sản tại Bệnh viện trực thuộc thứ nhất, Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Độ tuổi trung vị của người tham gia là 30.

Nhóm nghiên cứu chia những người tham gia thành hai nhóm dựa trên loại đồ lót họ thường mặc trong 3 tháng trước đó. Trong đó, 21.221 người mặc đồ lót rộng, chủ yếu là quần boxer; 5.615 người sử dụng đồ lót bó sát như quần tam giác, quần lọt khe hoặc boxer ôm.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố sức khỏe khác, các nhà khoa học nhận thấy nhóm mặc đồ lót bó sát có nhiều chỉ số tinh dịch bất lợi hơn. Cụ thể, so với người mặc đồ lót rộng, nhóm mặc đồ bó sát có:

Nguy cơ có lượng tinh dịch thấp hơn 18%.

Khả năng có số lượng tinh trùng di động thấp hơn 12%.

Khả năng có ít tinh trùng hình dạng bình thường cao hơn 48%.

Khả năng có tỷ lệ tinh trùng bị phân mảnh hoặc tổn thương DNA cao hơn 108%.

Trong một phân tích thứ cấp, các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy tình trạng rối loạn cương dương và xuất tinh sớm phổ biến hơn ở nhóm mặc đồ lót bó sát. Một điểm cần lưu ý là tỷ lệ nam giới có mức phân mảnh DNA tinh trùng cao ở nhóm mặc đồ bó sát là 10,7%, so với 5,8% ở nhóm mặc đồ rộng. Điều này có nghĩa phần lớn người tham gia ở cả hai nhóm không gặp tình trạng bất thường này.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Asian Journal of Andrology.

Những người tham gia được mặc quần đùi hoặc quần lót bó sát, chẳng hạn quần Y-front, quần lọt khe hoặc quần boxer. Ảnh: Asian Journal of Andrology.

Vì sao nhiệt độ vùng bìu có thể ảnh hưởng tinh trùng?

Các tác giả, đứng đầu là bác sĩ tiết niệu Xue-Chun Hu thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC), kết luận mặc đồ lót rộng là biện pháp đơn giản có thể điều chỉnh để giúp bảo vệ chất lượng tinh dịch và chức năng tình dục.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết. Nghiên cứu chưa thể chứng minh đồ lót bó sát trực tiếp gây suy giảm chất lượng hoặc số lượng tinh trùng, cũng như việc chuyển sang mặc đồ rộng hơn có thể giúp tăng khả năng thụ thai.

Dù vậy, các nhà khoa học có cơ sở để nghi ngờ mối liên hệ này. Nhiệt độ cao bên trong và xung quanh bìu được biết đến là yếu tố có thể ảnh hưởng bất lợi đến chức năng tinh hoàn, từ đó tác động đến khả năng sinh sản của nam giới.

Bên trong bìu, nồng độ hormone tương đối ổn định, đồng thời tinh trùng trưởng thành và phát triển tốt nhất ở nhiệt độ thấp hơn khoảng 2-3 độ C so với thân nhiệt trung tâm. Nếu nhiệt độ vượt quá mức này, tỷ lệ tinh trùng chết hoặc hoạt động bất thường có thể tăng lên.

Quần lót bó sát làm giảm khả năng thông thoáng, khiến nhiệt độ bìu có thể tăng tới 1 độ C so với khi mặc đồ lót rộng. Mức chênh lệch này về mặt lý thuyết đủ để ảnh hưởng đến giai đoạn cuối của quá trình phát triển tinh trùng, tác động đến hình dạng cũng như khả năng di chuyển của chúng.

Nghiên cứu của Đại học Harvard năm 2018 trên 656 nam giới cho thấy những người thường xuyên mặc quần boxer có nồng độ tinh trùng và tổng số lượng tinh trùng cao hơn. Vào thời điểm đó, đây là nghiên cứu lớn nhất cho thấy kiểu đồ lót có thể liên quan đến chất lượng tinh dịch. Phân tích mới tại Trung Quốc có quy mô lớn hơn nghiên cứu này hơn 40 lần.

Tinh trùng cần môi trường có nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt trung tâm để phát triển và trưởng thành bình thường. Ảnh: Science Photo Library.

Hạn chế của nghiên cứu

Các nhà khoa học cho rằng cần thêm nghiên cứu để hiểu chính xác cách đồ lót bó sát ảnh hưởng đến chức năng tinh hoàn ở cấp độ tế bào. Để đảm bảo an toàn, các bác sĩ chuyên về sinh sản thường khuyên nam giới tránh mặc đồ lót quá chật. Tuy nhiên, lời khuyên này không nhất thiết áp dụng cho toàn bộ nam giới trong cộng đồng.

Năm 2022, một nghiên cứu phân tích dữ liệu của 3.041 cặp vợ chồng tại Mỹ và Canada không tìm thấy nhiều bằng chứng về mối liên hệ giữa khả năng thụ thai với các yếu tố làm tăng nhiệt độ vùng bìu, bao gồm sử dụng phòng xông hơi, đặt máy tính trên đùi, sưởi ghế ôtô hoặc mặc đồ lót bó sát.

Các chuyên gia cũng lưu ý những nghiên cứu về kiểu đồ lót và chất lượng tinh trùng thường được thực hiện trên nhóm nam giới đang tìm kiếm sự hỗ trợ về khả năng sinh sản. Vì vậy, kết quả chưa thể khái quát cho toàn bộ nam giới.

Nghiên cứu mới tại Trung Quốc cũng có hạn chế tương tự, dù quy mô lớn hơn đáng kể so với những nghiên cứu trước đó. Số lượng tinh trùng trên toàn cầu đang có xu hướng giảm, nhưng nguyên nhân có thể liên quan nhiều hơn đến việc tiếp xúc với các chất ô nhiễm, thay vì kiểu quần lót nam giới sử dụng.

Mặc đồ lót rộng có thể giúp cải thiện số lượng hoặc chất lượng tinh trùng ở một số người. Tuy nhiên, liệu điều này có thực sự làm tăng khả năng thụ thai hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng.