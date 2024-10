Nhiều điểm mới trong cơ cấu nhân sự Mặt trận Tổ quốc khóa mới

Sáng 4/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam họp báo thông tin, giới thiệu về Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ việt Nam cho biết, Đại hội lần này có chủ đề là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, dự kiến diễn ra từ 16 - 18/10 tại Hà Nội với dự tham dự của gần 1.400 đại biểu; trong đó, đại biểu chính thức là 1.052 người.

Đại biểu trẻ tuổi nhất dự đại hội là Bà Thị Hà (20 tuổi, cá nhân tiêu biểu dân tộc S’Tiêng, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Đại biểu cao tuổi nhất 95 tuổi là Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Theo ông Tiến, cơ cấu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ khóa mới dự kiến gồm 6 người, bằng khóa 9 nhưng số lượng phó chủ tịch không chuyên trách là 8 người, tăng 2 người so với khóa 9.

Trong đó có một cá nhân tiêu biểu là trí thức, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 1 cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Thông tin về những điểm mới nổi bật của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 10 nhiệm kỳ 2024-2029, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết thêm nhiều nội dung mới trong đề án nhân sự trình đại hội.

Dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10 là 405 người (tăng 20 người so với khóa 9). Trong đó, tái cử là 249 người (61,5%), mới là 156 người (38,5%).

Số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 10 là 72 người (tăng 10 người so với khóa 9), trong đó tái cử là 49 người (68,1%), mới là 23 người (31,9%).

Ngoài công tác nhân sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cũng thông tin về nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Theo đó, quy định mới dự kiến điều chỉnh chế độ họp thường kỳ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam từ một lần/năm thành hai lần/năm; quy định chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thống nhất, đồng bộ với cấp Trung ương,...

Ngoài ra, ông Dũng cũng cho hay, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội cũng có nhiều điểm mới.

Theo đó, tiêu đề dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội được xác định là “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Dự thảo báo cáo chính trị cũng bổ sung một số kết quả, nhiệm vụ mới từ thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, linh hoạt của Mặt trận, kết quả có tính lay động, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung mới một chương trình hành động: “Phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Một nội dung đáng chú ý trong dự báo cáo chính trị lần này thông tin về việc tiếp nhập hỗ trợ đồng bào bị mưa lũ vừa qua.

Đến hết ngày 3/10, Quỹ Cứu trợ Trung ương đã tiếp nhận ủng hộ hơn 2.000 tỷ đồng . Đây là lần đầu tiên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo kịp thời việc “sao kê”, công khai, minh bạch các nguồn ủng hộ và phân bổ kịp thời tới các địa phương chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề từ cơn bão. Việc này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, biểu dương lớn từ các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, nhân lên gấp bội tình đồng chí, nghĩa đồng bào thảo thơm, ấm áp.

