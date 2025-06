Nhiều bạn trẻ đổ về sân Mỹ Đình chờ xem 'ông hoàng' G-Dragon

Chỉ còn ít giờ nữa, sự kiện K-Star Spark In Vietnam - Mega Concert 2025 chính thức diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham gia của G-Dragon, CL, Tempest, TripleS, DPR IAN. Theo ghi nhận của phóng viên Tri Thức - Znews, lượng khán giả tại sân vận động vào đầu giờ chiều 21/6 chưa quá đông. Lý do là sự kiện có phần lớn khu ghế ngồi nên người hâm mộ không cần đến quá sớm để giữ chỗ như những concert khác. Từ 15h, khán giả bắt đầu tới đông hơn. Họ đổi vòng tay sau đó xếp hàng qua các cửa an ninh. Đêm nhạc dự kiến diễn ra trong 2 tiếng rưỡi, từ 19h tới 21h30.