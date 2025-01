Nhiệt độ Hà Nội lúc 6h sáng chỉ 7,3 độ C, học sinh có được nghỉ học?

Theo bản tin thời tiết lúc 6h sáng nay của Đài truyền hình Việt Nam, nhiệt độ của Hà Nội lúc 6h sáng nay chỉ 7,3 độ C.

Học sinh Hà Nội đi học trong ngày giá rét.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, học sinh trung học được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 7 độ C. Nhiệt độ căn cứ trên bản tin thời tiết lúc 6 giờ sáng của Đài truyền hình Việt Nam hoặc Đài truyền hình Hà Nội.

Theo bản tin thời tiết lúc 6h sáng nay của Đài truyền hình Việt Nam, nhiệt độ của Hà Nội lúc 6h sáng nay chỉ 7,3 độ C. Tuy nhiên, cũng theo bản tin dự báo thời tiết lúc 6h sáng, nhiệt độ này chỉ duy trì đến khoảng 7h sáng, sau đó trời sẽ ấm dần lên vì có nắng. Nhiệt độ buổi trưa ở Thủ đô Hà Nội có thể lên đến khoảng 21-23 độ C, chênh lệch rất lớn so với buổi sáng.

Như vậy, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học hôm nay do trời rét đậm, nhiệt độ xuống thấp. Tuy nhiên, do nhiệt độ chỉ xuống dưới 10 độ C lúc đầu giờ sáng nên hầu hết các trường đều không thông báo cho học sinh nghỉ học.

Không chỉ Hà Nội, sáng sớm nay, nhiệt độ ở hầu hết các địa phương khu vực phía Bắc đều xuống dưới 10 độ C như Bắc Giang 7,9 độ C; Bắc Ninh 9,2 độ C; Hải Dương 8,9 độ C; Hưng Yên 8,6 độ C; Nam Định 8,7 độ C; Hà Nam 9,1 độ C…

Đây là đợt rét sâu nhất kể từ đầu mùa đông năm nay.