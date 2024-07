Nhật Bản phát hành tiền giấy mới

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ngày 3/7 phát hành mẫu tiền giấy mới, áp dụng các biện pháp chống tiền giả mới nhất.

Ngân hàng Nhật Bản ngày 3/7 bắt đầu phát hành tiền giấy mới. Ảnh: Bloomberg.

Tiền giấy mới có 3 mệnh giá là 10.000 yen, 5.000 yen và 1.000 yen, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất nhằm ngăn chặn nạn làm tiền giả. Ba mẫu tiền mới được áp dụng kỹ thuật in ảnh 3 chiều đầu tiên trên thế giới, cho phép hình ảnh chuyển động theo các hướng nhìn khác nhau.

Đây là công nghệ đầu tiên trên thế giới dành cho tiền giấy, theo mô tả của Cục In ấn quốc gia Nhật Bản.

Lần gần nhất Nhật Bản phát hành tiền mới là vào năm 2004.

Tờ 10.000 yen mới in chân dung ông Eiichi Shibusawa, chính khách và doanh nhân Nhật Bản được ca ngợi là cha đẻ của chủ nghĩa tư bản nước này. Ông đã thành lập khoảng 500 công ty, trong đó có Tokyo Gas, Oji Holdings, tiền thân của Ngân hàng Mizuho và các nhà sản xuất bia Kirin và Sapporo.

Tờ 5.000 yen in chân dung bà Umeko Tsuda, nữ giáo viên tiên phong thời kỳ Minh Trị thúc đẩy giáo dục cho phụ nữ.

Tờ 1.000 yen mới in hình nhà vi sinh vật học Shibasaburo Kitasato, người phát triển liệu pháp huyết thanh chữa uốn ván và được biết đến là cha đẻ của nền y học hiện đại Nhật Bản.

Mặt sau của ba tờ tiền in hình ba chiều của nhà ga Tokyo, hoa tử đằng và tác phẩm núi Phú Sĩ của nghệ sĩ Katsushika Hokusai.

Sự thay đổi tiền giấy lần này là do những tiến bộ trong công nghệ in ấn và nỗ lực hướng tới thiết kế phổ quát nhằm giúp tiền giấy dễ sử dụng hơn đối với người khiếm thị và người nước ngoài. Các con số biểu thị mệnh giá của tờ tiền được phóng to và các tờ tiền dễ nhận biết hơn khi chạm vào, nhưng kích thước tổng thể không thay đổi, theo Nikkei Asia.