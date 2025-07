Nhật Bản khẩn cấp cảnh báo sốc nhiệt khi nhiệt độ vượt 41,2°C

Ngày 30/7, Nhật Bản ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử là 41,2 độ C, vượt qua kỷ lục trước đó 41,1 độ C được ghi nhận vào năm 2018 và 2020.

Người dân che ô tránh nắng nóng tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Chính quyền đã phát đi cảnh báo khẩn, kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh nguy cơ sốc nhiệt.

Theo Japan Times, mức nhiệt kỷ lục được đo lúc 14h39 tại thành phố Tanba, tỉnh Hyogo. Cùng thời điểm, thành phố Fukuchiyama, tỉnh Kyoto và Nishiwaki, tỉnh Hyogo cũng ghi nhận nhiệt độ cực cao, lần lượt 40,6 độ C và 40 độ C. NHK cho biết, đây là lần đầu tiên trong năm 2025, nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Năm ngoái, thành phố Mino tỉnh Gifu đạt mức nhiệt này vào ngày 16/8.

Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng hiện tượng nắng nóng cực đoan trên khắp Nhật Bản. Trong tuần tính đến ngày 27/7, số ca nhập viện do say nắng đã tăng vọt lên 10.804 trường hợp, gấp đôi so với 5.309 ca được ghi nhận tuần trước đó. Tokyo đứng đầu danh sách với 1.099 ca, tiếp theo là Saitama với 750 ca và Hokkaido với 690 ca.

Tại Hokkaido, khu vực vốn có khí hậu mát mẻ, người dân chưa thích nghi với thời tiết oi bức, dẫn đến số ca tử vong tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái là 247 ca.

Trong số các bệnh nhân nhập viện, có 260 người phải điều trị dài hạn trên 3 tuần, 3.624 người được điều trị nội trú ngắn hạn. Đáng chú ý, hơn một nửa (55,6%) bệnh nhân là người từ 65 tuổi trở lên - nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các đợt nắng nóng.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân sử dụng điều hòa và quạt làm mát đúng cách, đồng thời bổ sung đủ nước để tránh sốc nhiệt. Dự báo, đợt nắng nóng gay gắt này sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, khi một khối áp cao Thái Bình Dương tiếp tục bao phủ phần lớn lãnh thổ Nhật Bản từ cuối tuần cho đến đầu tuần sau.