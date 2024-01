BBC đưa tin trên mạng xã hội X (trước là Twitter), Thống đốc Hiroshi Hase chia sẻ rằng hiện có 36.000 bữa ăn đang được chuyển đến thành phố Wajima, nơi đã bị cô lập do động đất. Các bữa ăn phải được vận chuyển bằng trực thăng vì các tuyến đường tại thành phố đang bị hư hại nghiêm trọng.

Thành phố Wajima đang bị cô lập do nhiều tuyến đường bị hư hại vì động đất. Ảnh: Japan Times.

Theo ông, hiện chính quyền địa phương đã làm việc với thủ tướng và chánh văn phòng Nội các Nhật Bản để gửi thêm nhu yếu phẩm và nhân sự đến khu vực thiệt hại.

Các hoạt động trên là để hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả sau trận động đất mạnh 7,6 độ ở tỉnh Ishikawa vào ngày 1/1.

Chỉ trong ngày đầu năm 2024, 155 trận động đất đã xảy ra trên toàn Nhật Bản. Hậu quả là ít 13 người thiệt mạng và nhiều tuyến đường, công trình bị hư hại nặng nề.

