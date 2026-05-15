Nhập khẩu chính ngạch giúp cửa hàng online và SME vận hành ổn định.

Khi thị trường online siết chặt về thuế, hóa đơn và nguồn gốc hàng hóa, nhập khẩu chính ngạch trở thành hướng đi được nhiều chủ shop và doanh nghiệp SME lựa chọn.

Chỉ vài năm trước, shop online vẫn có thể nhập hàng mà không quan tâm nhiều đến hóa đơn, chứng từ. Tuy nhiên, “luật chơi” của thị trường đang thay đổi.

Kinh doanh online không còn “dễ thở” nếu thiếu hóa đơn

Sự phát triển mạnh của sàn thương mại điện tử, livestream và social commerce kéo theo việc quản lý thuế, truy xuất nguồn gốc ngày càng chặt chẽ. Nhiều chủ shop bắt đầu đối mặt việc khó chứng minh nguồn gốc hàng hóa, không có hóa đơn đầu vào để hạch toán chi phí, dẫn đến rủi ro bị kiểm tra thuế hoặc hạn chế hoạt động trên nền tảng bán hàng, dễ phát sinh tranh chấp khi mở rộng đại lý hoặc hợp tác kinh doanh.

Thực tế cho thấy, thị trường dần chuyển từ cuộc đua “bán được hàng” sang yêu cầu kinh doanh minh bạch, có chứng từ và kiểm soát vận hành bài bản hơn.

Cửa hàng online tăng doanh số nhưng khó giữ lợi nhuận

Hiện nay, không ít cửa hàng online có doanh số tăng đều, đơn hàng lớn nhưng lợi nhuận thực tế không như kỳ vọng. Nguyên nhân không chỉ đến từ cạnh tranh giá hay chi phí quảng cáo, mà còn nằm ở mô hình nhập hàng thiếu ổn định và khó kiểm soát.

Với nhiều chủ shop, bài toán thường chỉ dừng ở “nhập được hàng giá rẻ”. Tuy nhiên, khi quy mô kinh doanh tăng lên, hàng loạt chi phí và rủi ro bắt đầu phát sinh. Hàng hóa thiếu chứng từ khiến khó hạch toán chi phí, trong khi tình trạng lưu kho, chậm hàng hay tắc biên vào mùa cao điểm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và kế hoạch bán hàng. Bên cạnh đó, nhiều shop không kiểm soát được thuế và giá vốn thực tế, hay phụ thuộc quá nhiều vào nguồn hàng nhỏ lẻ, thiếu ổn định.

Trong bối cảnh thương mại điện tử minh bạch hơn về thuế và nguồn gốc hàng hóa, những khoản chi phí “ẩn” này trực tiếp bào mòn lợi nhuận của nhiều shop online và doanh nghiệp SME.

Thực tế cho thấy, điều khiến nhiều người bán gặp khó nằm ở việc chưa xây dựng được mô hình nhập hàng đủ ổn định để phát triển dài hạn.

Nhập khẩu chính ngạch không chỉ là “sân chơi” của doanh nghiệp lớn

Trước đây, nhiều chủ shop cho rằng nhập khẩu chính ngạch chỉ phù hợp doanh nghiệp lớn vì thủ tục phức tạp và chi phí cao. Nhưng hiện nay, xu hướng này đang thay đổi.

Khi kinh doanh online chuyên nghiệp hơn, nhập khẩu chính ngạch trở thành nền tảng giúp shop online và SME vận hành ổn định, thay vì chỉ chạy theo giá rẻ ngắn hạn.

Nhiều shop bắt đầu chuyển sang nhập khẩu chính ngạch vì chủ động nguồn hàng, giảm phụ thuộc trung gian, kiểm soát giá vốn và chi phí rõ ràng hơn, dễ mở rộng bán hàng đa nền tảng, đồng thời tăng uy tín khi làm việc với đối tác lớn.

Với sự hỗ trợ từ các đơn vị logistics chuyên sâu, nhập hàng Trung Quốc chính ngạch hiện đã phù hợp hơn với shop quy mô vừa và nhỏ.

Khi kinh doanh online bước sang giai đoạn cần minh bạch hóa về thuế và nguồn gốc hàng hóa, nhiều cửa hàng và doanh nghiệp SME bắt đầu tìm kiếm giải pháp nhập hàng ổn định.

Hiện nay, Giang Huy Logistics được nhiều chủ cửa hàng online và doanh nghiệp SME lựa chọn như đối tác hỗ trợ nhập hàng Trung Quốc chính ngạch nhờ khả năng triển khai bài bản, tối ưu cho cả mô hình kinh doanh vừa và nhỏ. Giang Huy tham gia xuyên suốt vào quá trình nhập khẩu, từ làm việc với nhà cung cấp đến chuẩn hóa chứng từ và kiểm soát tiến độ đơn hàng.

Về mặt vận hành, đơn vị này tập trung vào giải pháp nhập khẩu chính ngạch, cung cấp hệ thống chứng từ từ hóa đơn, tờ khai thông quan đến chứng nhận xuất xứ (CO). Giang Huy Logistics thực hiện quy trình ủy thác trọn gói, hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu giao dịch mua hàng đến khi hàng hóa thông quan. Điểm khác biệt nằm ở việc đơn vị chấp nhận xử lý các lô hàng chính ngạch số lượng nhỏ, không giới hạn trọng lượng tối thiểu. Cách tiếp cận này giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu chi phí đầu vào hợp lệ, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục hạch toán và quyết toán thuế.

Trong bối cảnh thị trường online cạnh tranh và yêu cầu vận hành bài bản hơn, việc lựa chọn đúng đối tác nhập khẩu trở thành yếu tố quan trọng giúp shop online và SME phát triển ổn định trong dài hạn.