Nhân viên ngân hàng Trung Quốc xin nghỉ phép để thi Olympic

Từ Nghệ Minh (sinh năm 1995), một nữ nhân viên ngân hàng tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) gây sốc cho sếp và đồng nghiệp khi đột nhiên xin nghỉ phép để thi chạy marathon trong khuôn khổ Olympic Paris 2024 vào ngày 10/8.

Theo truyền thông địa phương, Từ Nghệ Minh vốn là vận động viên marathon nghiệp dư. Cô đã tích lũy 100.000 điểm chạy trong 2 năm, tương đương với quãng đường chạy 5.000km, để đủ điều kiện tham gia cuộc thi marathon đại chúng tại Olympic Paris 2024, một sự kiện đặc biệt diễn ra sau cuộc thi marathon nam. Vào đêm giao thừa năm nay, cô nhận được email xác nhận tư cách tham gia Olympic Paris 2024, Sina đưa tin.

Năm 2020, Ban tổ chức Olympic Paris quyết định tổ chức thi marathon đại chúng vào buổi tối cùng ngày và trên cùng tuyến đường với cuộc thi marathon nam Olympic. Sự kiện mới này thu hút hơn 800.000 người đăng ký từ khắp nơi trên thế giới nhưng chỉ có hơn 40.000 người được chọn.

Khi Từ Nghệ Minh xin nghỉ phép để tham gia Olympic ở Paris, cấp trên của cô tưởng đó chỉ là lời nói đùa. Khi biết cô thực sự sẽ tham gia, các đồng nghiệp đều rất phấn khích. Cấp trên của cô cười và nói: "Được thôi! Hãy chạy thật lực và thể hiện phong cách của người Trung Quốc!".

Từ Nghệ Minh là một nhân viên quản lý khách hàng tại chi nhánh Hàng Châu của Ngân hàng Quốc tế Macau. Ngoài giờ làm việc, việc tập luyện buổi sáng và chạy bộ vào ban đêm là thói quen thường xuyên của cô.

Theo quy định của Ban tổ chức Olympic Paris, những người muốn có cơ hội bốc thăm tham gia phải đổi điểm bằng quãng đường chạy của mình. Kể từ mùa hè năm 2021, Từ Nghệ Minh đã bắt đầu chuẩn bị, duy trì quãng đường chạy hàng năm là 3.000 km.

Câu chuyện của Từ Nghệ Minh không chỉ thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực cá nhân mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với các sự kiện thể thao quốc tế trong giới trẻ. Đây cũng là một ví dụ về cách Thế vận hội Olympic đang tìm cách kết nối với công chúng rộng rãi hơn thông qua các sáng kiến như cuộc thi marathon đại chúng.

