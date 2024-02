Nhận tin nhắn tống tiền 200 triệu khi đang trình báo con gái mất tích

Công an quận Hà Đông cảnh báo người dân nên cẩn trọng khi đưa thông tin cá nhân đăng tải lên mạng xã hội, vô tình tạo cơ hội cho đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22/2, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã xác minh, làm rõ sự thật vụ thiếu nữ sinh năm 2010, được gia đình trình báo bị mất tích.

Trước đó, ngày 21/2, trên một số trang mạng xã hội và cơ quan báo chí đăng tải thông tin với nội dung: “Ngày 15/2/2024 cháu N.T.Q.T, trú tại Hà Đông, Hà Nội đi xe khách từ quê ở Thanh Liêm, Hà Nam đến Bến xe Giáp Bát để về nhà nhưng đến nay gia đình không liên lạc được”.

Trước tính chất sự việc, Công an quận Hà Đông đã mời gia đình cháu N.T.Q.T. đến làm việc để làm rõ nội dung phản ánh.

Công an quận Hà Đông bàn giao cháu T về với người nhà.

Trong quá trình tiến hành xác minh thông tin, chiều 21/2, khi đang làm việc với chị Đ.T.T. (mẹ đẻ cháu N.T.Q.T.), điện thoại chi Đ.T.T. nhận được tin nhắn đe dọa tống tiền của người lạ với nội dung, đại ý “Gia đình muốn em t bình yên trở về nhà thì chuyển vào tài khoản PVCombank stk: 104000969563 số tiền 200 triệu đồng, nếu không chuyển hay báo công an thì gia đình tìm thấy em t trong thùng xốp”.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội và một số đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh để làm rõ vụ việc.

Đến 22h cùng ngày, Công an quận Hà Đông cùng các đơn vị phối hợp đã tìm thấy cháu N.T.Q.T. đang ở nhà trọ cùng bạn tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tại Cơ quan CSĐT, cháu N.T.Q.T. tường trình cho biết bản thân đã bỏ học, sống cùng mẹ và em cùng mẹ khác cha tại địa bàn quận Hà Đông. Ngày 7/2, chị Đ.T.T. chở cháu T. ra bến xe Nước Ngầm, Hà Nội để đi xe khách về quê ngoại ăn tết tại xã Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam.

Sau khi ăn tết cùng gia đình, đến khoảng 13h30 ngày 15/2, cháu N.T.Q.T. đi xe khách một mình để về nhà. Khi đến bến xe Giáp Bát, cháu N.T.Q.T. không về nhà, không liên lạc với gia đình mà tự ý đến nhà bạn gái (là bạn quen qua mạng xã hội với N.T.Q.T.) tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tiếp đó đến ở cùng bạn tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do đi chơi không có tiền, cháu N.T.Q.T. bán chiếc điện thoại di động được 500.000 đồng để ăn tiêu cùng bạn...

Theo Công an quận Hà Đông, người dân nên cẩn trọng khi đưa các thông tin cá nhân đăng tải lên mạng xã hội, vô tình tạo cơ hội cho các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc thực hiện các hành vi vi phạm khác. Sự việc tin nhắn đòi tiền chuộc 200 triệu đồng là ví dụ. Ngoài ra, công an quận cũng cảnh báo người dân khi xảy ra vụ việc tương tự, cần kiểm tra xác minh, trình báo với cơ quan công an.

Qua sự việc, lãnh đạo Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hà Đông cho biết các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em mình, không để việc các em tự đi chơi mà không có người lớn đi cùng. Bên cạnh đó, quan tâm, giáo dục đạo đức, trang bị cho các em kỹ năng sống, các kiến thức về pháp luật phù hợp với lứa tuổi, kịp thời uốn nắn những hành vi lệch chuẩn để các em nhận thức được đúng sai, không vi phạm pháp luật, mắc vào các tệ nạn xã hội...