Nhân tài và người thân được đi xe buýt, metro miễn phí ở Hà Nội

Hà Nội mở rộng diện miễn vé vận tải hành khách công cộng cho nhân tài và người thân, cùng người lao động làm việc tại Khu công nghệ cao.

Theo chính sách mới, nhóm đối tượng đầu tiên được hưởng ưu đãi là những người có tài năng được Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê duyệt thu hút, trọng dụng. Điểm đáng chú ý nhất là phạm vi thụ hưởng được mở rộng đến toàn bộ thành viên trực hệ trong gia đình.

Hà Nội miễn phí vé xe buýt, đường sắt đô thị cho hai nhóm đối tượng từ tháng 11. Ảnh minh họa.

Cụ thể, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ/chồng, vợ/chồng và con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi của người có tài năng đều được miễn 100% tiền vé trên toàn bộ mạng lưới xe buýt có trợ giá và hệ thống đường sắt đô thị (metro) của Thủ đô.

Nhóm đối tượng thứ hai được thụ hưởng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ký hợp đồng làm việc trực tiếp, thường xuyên tại các Khu công nghệ cao trên địa bàn.

Tuy nhiên, khác với nhóm nhân tài, phạm vi miễn phí của lực lượng lao động này được áp dụng dưới hình thức vé tháng, giới hạn trên 8 tuyến xe buýt kết nối Khu công nghệ cao Hòa Lạc (gồm các tuyến: 74, 88, 89, 107, 117, 119, E06TC và E07TC). Thành phố sẽ tiếp tục cập nhật danh sách khi có thêm tuyến mới đi vào vận hành.

Để được hưởng chính sách, hành khách thuộc hai nhóm trên thực hiện đăng ký trực tuyến qua ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN" trên điện thoại thông minh. Hồ sơ bao gồm ảnh chân dung 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng), ảnh hai mặt Căn cước công dân và các giấy tờ chứng minh liên quan.

Trong đó, nhóm nhân tài cần đính kèm quyết định công nhận của thành phố và giấy tờ chứng minh mối quan hệ gia đình (đối với thân nhân). Nhóm lao động công nghệ cao yêu cầu có giấy xác nhận của cơ quan sử dụng lao động và Ban Quản lý các khu công nghệ cao, khu công nghiệp Hà Nội.

Hệ thống sẽ xử lý hồ sơ tối đa trong 3 ngày làm việc. Ngay khi được phê duyệt, thẻ vé điện tử trên ứng dụng sẽ tự động kích hoạt để sử dụng. Thời hạn của thẻ được cấp tương ứng với thời gian công tác hoặc hợp đồng lao động hiện hành.

Khi sắp hết hạn, người dùng phải chủ động thao tác xác nhận lại thông tin trên ứng dụng để gia hạn. Nếu bỏ qua bước này, tài khoản sẽ tự động chuyển về dạng vé tháng phổ thông có thu phí.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội lưu ý, hành khách phải quét mã QR tại thiết bị kiểm soát vé ở cả cửa lên và cửa xuống để hệ thống ghi nhận đầy đủ hành trình. Thẻ miễn phí được gắn với tài khoản cá nhân, không được cho người khác mượn hoặc sử dụng ảnh chụp màn hình mã QR để thay thế.

Riêng người lao động tại Khu công nghệ cao chỉ được sử dụng thẻ trên các tuyến xe buýt thuộc danh mục quy định, phục vụ việc đi lại đến nơi làm việc. Trường hợp sử dụng sai đối tượng hoặc thẻ không hợp lệ, thẻ sẽ bị thu hồi và không được cấp lại.