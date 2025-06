Nhân tài là ‘trái tim’ của hành trình chuyển đổi số VietinBank

Trong kỷ nguyên số, VietinBank xác định chuyển đổi số là một trong bốn trụ cột chiến lược quan trọng để định hình vị thế tiên phong và kiến tạo tương lai mới.

Đó là sự chuyển đổi không chỉ về công nghệ, mà còn là bước chuyển mình mạnh mẽ về con người, mô hình hoạt động và tư duy. Để hiện thực hóa hành trình chuyển đổi, VietinBank đẩy mạnh thu hút nhân tài số, xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Nhân tài số - chìa khóa thành công

Trên hành trình chuyển đổi, VietinBank xác định nhân tài số là yếu tố then chốt thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, cũng là nền tảng năng lực đảm bảo thành công. Năm 2024 đánh dấu bước tiến quan trọng của VietinBank trong công tác tuyển dụng nhân sự công nghệ, phục vụ hành trình chuyển đổi số toàn diện. So với năm 2023, số lượng nhân sự công nghệ được tuyển dụng tăng 50%, tập trung vào vị trí then chốt như kỹ sư lập trình, kỹ sư dữ liệu, chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyên gia an ninh mạng. Việc gia tăng nhân sự không chỉ giúp VietinBank mở rộng năng lực số mà còn đảm bảo tốc độ triển khai sáng kiến chuyển đổi số, mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng. Một trong những thành công nổi bật của VietinBank trong năm qua là khả năng tuyển dụng thành công các vị trí khan hiếm trên thị trường, vốn là bài toán thách thức với nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh nhân sự công nghệ gay gắt.

Trong năm nay, ngân hàng đặt mục tiêu thu hút nhân sự quan trọng, sở hữu năng lực mới cho vị trí chiến lược và có độ phức tạp cao. Họ là nhân tố dẫn dắt trong mảng then chốt như phát triển sản phẩm tài chính số, tối ưu hóa hành trình khách hàng, quản trị dữ liệu và khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) như kỹ sư khoa học dữ liệu (Data Scientist), kỹ sư dữ liệu (Data Engineer), quản trị dữ liệu (Data Governance), kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI Engineer), kỹ sư máy học (Machine Learning Engineer), chuyên gia Cloud, chuyên gia DevSecOp, chủ nhiệm sản phẩm (PO)... Song song, ngân hàng cũng mở rộng tuyển dụng nhiều vị trí như thiết kế giao diện (UI), trải nghiệm người dùng (UX), phân tích nghiệp vụ (BA),...

Môi trường làm việc đổi mới, sáng tạo

Để thu hút và giữ chân nhân tài, VietinBank đang xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, cởi mở, giúp cán bộ nhân viên phát huy tối đa năng lực. Một trong những bước đi quan trọng trong hành trình chuyển đổi là áp dụng phương thức làm việc Agile tại nhà máy số để phát triển các sản phẩm số. Các đội nhóm vận hành theo mô hình linh hoạt, tinh gọn, giúp gia tăng tốc độ triển khai sáng kiến mới và nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường, thích ứng nhanh với nhu cầu khách hàng.

Song song đó, VietinBank chú trọng xây dựng văn hóa đổi mới và tư duy phát triển, nơi mỗi cá nhân được hỗ trợ và khuyến khích sáng tạo, đề xuất thử nghiệm ý tưởng mới. Văn hóa này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc mà còn thúc đẩy sự gắn kết, tinh thần chủ động trong đội ngũ nhân sự.

Việc triển khai đào tạo liên tục cho đội ngũ cán bộ nhân viên để nâng cao kỹ năng, kiến thức đáp ứng chuyển đổi thông qua workshop chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về ứng dụng AI, phương pháp làm việc Agile, tư duy thiết kế… song hành cùng tăng tốc thu hút đội ngũ nhân sự mới giúp VietinBank xây dựng lực lượng nòng cốt chất lượng cao. Đây là nền tảng đáp ứng nhu cầu phát triển của hành trình chuyển đổi số.

Với chiến lược lấy con người làm trung tâm và liên tục đổi mới, VietinBank từng bước xây dựng hệ sinh thái làm việc hiện đại, thu hút nhân tài số. Đây không chỉ là nơi làm việc, mà còn là môi trường để mỗi cá nhân có thể phát triển năng lực, nâng cao giá trị và đóng góp vào sự thay đổi của VietinBank cũng như ngành ngân hàng.

Bên cạnh đó, VietinBank không ngừng đổi mới và mở rộng hệ sinh thái nhân tài thông qua thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược với trường đại học hàng đầu tại Việt Nam. VietinBank ký kết hợp tác nhiều trường đại học trong mảng tài chính - ngân hàng (Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân...), cùng đại học uy tín trong lĩnh vực công nghệ (Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học FPT). Sự hợp tác này không chỉ giúp ngân hàng tiếp cận, tìm kiếm và bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ tiềm năng, mà còn tạo cơ hội để sinh viên được đào tạo, phát triển toàn diện cả về chuyên môn lẫn kỹ năng thực tế, được làm việc thực tế trong môi trường tài chính - ngân hàng.

Một trong những chương trình nổi bật của VietinBank là thực tập sinh ngành IT, mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận sớm nhiều dự án thực tế. Trong quá trình thực tập, sinh viên được trau dồi kiến thức chuyên môn, phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm cũng như rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề - yếu tố quan trọng để trở thành nhân tài xuất sắc trong tương lai.