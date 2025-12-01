Nhân sâm Cao Ly lan tỏa xu hướng K-Healthcare tại hội chợ TP.HCM

Hiệp hội Nhân sâm Hàn Quốc sẽ chính thức tham gia hội chợ Vietnam Expo 2025 diễn ra tại SECC TP.HCM từ ngày 4/12 đến 6/12, tổ chức hoạt động quảng bá, trải nghiệm nhân sâm Cao Ly.

Tại gian hàng, khách tham quan có thể dùng thử các sản phẩm nhân sâm - hồng sâm, tham gia minigame và nhận quà trong các chương trình khuyến mại kết hợp trực tuyến - ngoại tuyến, qua đó trải nghiệm nhân sâm một cách tự nhiên và thú vị.

Tại Việt Nam, nhân sâm Cao Ly cũng được biết đến như một thực phẩm bảo vệ sức khỏe cao cấp với nhiều công dụng đã được nghiên cứu ghi nhận như tăng cường miễn dịch, hỗ trợ giảm mệt mỏi, cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường trí nhớ, chống oxy hóa và hỗ trợ giảm triệu chứng mãn kinh.

Rễ nhân sâm Cao Ly có phần thân dày, chắc và hệ thống rễ chùm tỏa đều, tượng trưng cho chất lượng vượt trội và kỹ thuật canh tác truyền thống của nhân sâm Hàn Quốc.

Nhân sâm Cao Ly chỉ sinh trưởng tốt trong những điều kiện đặc thù về thổ nhưỡng, khí hậu và địa hình, chứa các saponin đặc trưng như ginsenoside Ra, Rf, Rg3, Rh2… nên được đánh giá cao về chất lượng trên thị trường quốc tế. Từ dạng canh, cháo, rượu thuốc cho đến thực phẩm chức năng, đồ uống hồng sâm, mỹ phẩm và thậm chí sản phẩm dinh dưỡng cho thú cưng, nhân sâm đang mở rộng phạm vi ứng dụng và trở thành nguồn lực chủ chốt của ngành K-Healthcare.

Toàn cảnh vùng trồng nhân sâm Cao Ly trên sườn núi phủ sương mù dày đặc.

Các sản phẩm nhân sâm và hồng sâm Hàn Quốc nổi bật với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cùng tiêu chuẩn khắt khe trong canh tác và chế biến. Nhờ vậy, mạng lưới phân phối đang được mở rộng tại nhiều siêu thị, nhà thuốc, cửa hàng chuyên doanh và nền tảng thương mại điện tử ở các thành phố lớn của Việt Nam. Đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, nhân sâm Hàn Quốc ngày càng được ưa chuộng như món quà sức khỏe cao cấp dành tặng cha mẹ và những người thân yêu, được xem là món quà sức khỏe đáng tin cậy.

Tại Hàn Quốc, “Văn hóa trồng và sử dụng nhân sâm” đã được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp quốc gia. Trên cơ sở đó, Chính phủ Hàn Quốc và Hiệp hội Nhân sâm Hàn Quốc đang thúc đẩy hồ sơ đề cử nhằm đưa văn hóa nhân sâm vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại do UNESCO ghi danh. Nếu toàn bộ không gian văn hóa xoay quanh nhân sâm - từ vùng trồng, cách chế biến, tập quán sinh hoạt đến các lễ hội địa phương - được công nhận là một “di sản sống”, câu chuyện thương hiệu và giá trị văn hóa của nhân sâm Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu, trong đó có Việt Nam, sẽ càng được nâng cao.

Ruộng nhân sâm được bố trí theo dạng bậc thang dưới hệ thống lưới che nắng, sinh trưởng trong môi trường miền núi không khí trong lành, biên độ nhiệt ngày - đêm lớn.

Trong lịch sử, nhân sâm Cao Ly không chỉ là dược liệu quý của bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Á, mà còn là mặt hàng giao thương quan trọng kết nối với phương Tây, đóng vai trò cầu nối trong giao lưu văn hóa. Nhân sâm gắn liền với hình ảnh sức khỏe, trường thọ, hiếu kính và sự tôn trọng, tình yêu thương trong gia đình, mang ý nghĩa xã hội - văn hóa sâu sắc.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, khách tham gia minigame tại gian hàng sẽ có cơ hội nhận quà tặng với tỷ lệ trúng thưởng 100%.

Việc trồng nhân sâm được cho là phát triển mạnh từ thế kỷ 18, các kỹ thuật canh tác và chế biến được ghi chép trong nhiều thư tịch thời Joseon và vẫn được kế thừa đến ngày nay. Trong các truyền thuyết về thuốc trường sinh mà Tần Thủy Hoàng theo đuổi hay câu chuyện về tiên dược trong Tây Du Ký, hình ảnh nhân sâm và các loài sâm kỳ diệu xuất hiện như biểu tượng của “tiên dược trường sinh”, cho thấy vị thế đặc biệt của nhân sâm trong thế giới thần thoại và văn học Đông Á.

Ngoài ra, theo một số ghi chép và truyền thuyết, trong bài rượu bổ “Minh Mạng thang” mà vua Minh Mạng ưa dùng, nhân sâm cũng là một trong những vị thuốc quan trọng. Điều này phản ánh mối liên hệ lâu đời giữa văn hóa dùng sâm của Việt Nam và nhân sâm Cao Ly.