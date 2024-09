Nhan sắc gây chú ý của Song Hye Kyo

Nam diễn viên Lee Soo Hyuk lựa chọn trang phục trắng ton-sur-ton. Điểm nhấn của outfit nằm ở phụ kiện dây chuyền lấp lánh, bên cạnh cặp lắc tay vàng và kim cương xếp so le. Sinh năm 1988, Lee Soo Hyuk là gương mặt nổi bật tại thị trường phim ảnh Hàn Quốc. Tài tử sở hữu chiều cao ấn tượng 1,84 m, cùng gương mặt điển trai, góc cạnh. Một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi bật mà anh từng tham gia như White Christma, What's Up, Vampire Idol, The Boy from Ipanema, Runway Cop và Horror Stories 2...