Nhan sắc á hậu là cháu gái Quách Ngọc Ngoan

Ở phần thi ứng xử chung kết, Khánh Linh nhận được câu hỏi "Theo bạn, một người yêu Hải Phòng có thể nói gì về thành phố hoa phượng đỏ?". Cô trả lời: "Cho dù Hải Phòng không phải quê hương của em, nhưng 2 tháng vừa rồi được sống chung một căn nhà với các bạn thí sinh tại Hoa hậu Việt Nam, em đã được nhìn thấy vẻ đẹp ấy thông qua ẩm thực đa dạng, con người hào sảng hay lịch sử. Với sự sáp nhập của Hải Dương, em tin Hải Phòng cùng Hải Dương sẽ xây đắp nên một quê hương mạnh mẽ hơn nữa".