Nhận diện tâm điểm an cư mới phía nam Đà Nẵng

Hai làn sóng di cư từ trung tâm Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ) đang đưa khu vực Hòa Xuân ở phía nam Đà Nẵng thành tâm điểm an cư mới.

Khu vực phía nam trở thành vùng đệm phát triển của Đà Nẵng khi lõi trung tâm dần cạn kiệt quỹ đất.

Xu hướng “xoay trục” tại nam Đà Nẵng

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, nhà đầu tư mua căn hộ Spana Tower ngay chân cầu Hòa Xuân, nhận định: “Hòa Xuân đang phát triển mạnh, giao thông thuận tiện, thu hút nhiều người dân về an cư. Đây là khu vực giàu tiềm năng để sinh sống và lập nghiệp”. Đó cũng là lý do chị Tuyết đang tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư căn hộ cho thuê tại đây.

Cũng như chị Tuyết, nhiều nhà đầu tư cũng đang nhắm đến nam Đà Nẵng. Thực tế, sau sáp nhập hành chính, TP Đà Nẵng chuyển dần sang mô hình đô thị đa cực, phân bổ dân cư về phía nam nhằm giảm tải áp lực cho khu trung tâm cũ.

Đô thị nam Đà Nẵng thu hút cộng đồng cư dân tinh hoa. Ảnh: Ánh Dương.

Thành phố cũng lên kế hoạch dịch chuyển nhiều cơ sở giáo dục, y tế, viện nghiên cứu và trung tâm văn hóa nghệ thuật về phía nam. Đây là bước đi chiến lược biến nam Đà Nẵng từ khu vực vệ tinh thành "cực tăng trưởng mới", đón hai làn sóng di dân: Người Đà Nẵng muốn nâng cấp không gian sống, rời bỏ phố cũ chật chội để chuyển về khu đô thị phía nam có quy hoạch bài bản, đường sá thông thoáng và tiện ích đầy đủ; cư dân từ Quảng Nam (cũ) chọn nam Đà Nẵng làm bến đỗ an cư cho con cái và gia đình được hưởng thụ hạ tầng quy hoạch bài bản, tiện ích giáo dục, y tế chuẩn mực, đồng thời làm việc gần trung tâm hành chính hơn…

Nhu cầu nâng tầm chất lượng sống thúc đẩy dòng người dịch chuyển về nam Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương.

Theo các chuyên gia, đây là 2 tệp khách hàng mang lại nhu cầu ở thực dài hạn, giúp bất động sản tại đây “miễn nhiễm” với biến động mùa vụ. Tỷ suất sinh lời được bảo chứng qua dòng tiền cho thuê hàng tháng và tính thanh khoản khi lượng người muốn mua nhà an cư vượt nguồn cung căn hộ của khu nam Đà Nẵng.

“Việc Đà Nẵng đầu tư các dự án trọng điểm giúp thu hút nguồn lao động chất lượng cao và giới tinh hoa - từ chuyên gia tài chính đến kỹ sư AI, chip bán dẫn. Nhóm đối tượng này đòi hỏi chất lượng sống khắt khe, biến khu vực dọc bờ sông phía nam Đà Nẵng thành nơi an cư lý tưởng, 'điểm trũng' đón dòng khách cao cấp”, ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, nhận định.

Đà Nẵng được đội ngũ trí thức toàn cầu tìm đến an cư, làm việc. Ảnh: Ánh Dương.

S-Light Tower - bến đỗ an cư mới

Đón đầu xu hướng “tụ cư” tại nam Đà Nẵng, Sun Property (thành viên Sun Group) ra mắt nhiều tổ hợp căn hộ đa tiện ích như Spana Tower, Cora Tower, FourS Tower… Các sản phẩm thu hút nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội, Huế và Quảng Nam (cũ) mua làm tài sản tích lũy hoặc second home.

Nối tiếp sức nóng thị trường, Sun Property vừa ra mắt tổ hợp căn hộ S-Light Tower ở vị trí cửa ngõ khu đô thị Sun NeO City. Điểm khác biệt của dự án nằm ở vị trí giao điểm 3 con sông Hàn, Cẩm Lệ và Đô Tỏa - tạo sự giao thoa giữa nhịp sống sôi động và không gian sinh thái.

S-Light Tower là biểu tượng sống mới vươn mình tại ngã ba sông Hàn, sông Cẩm Lệ và sông Đô Tỏa.

Theo đó, cư dân S-Light Tower được hưởng đặc quyền “sống như nghỉ dưỡng” tại nơi giao hòa sông - núi - biển hiếm có, đồng thời dễ dàng di chuyển tới khu vực trung tâm.

“Sau khi xem xét vị trí dự án, tôi thấy nơi đây hội tụ cả 2 tệp khách hàng mục tiêu. Về tệp khách dài hạn, dự án thu hút chuyên gia và nhân viên văn phòng nhờ nằm gần trường học, khu công nghiệp và trung tâm Đà Nẵng. Về tệp khách ngắn hạn, lợi thế hướng thẳng ra biển và gần khu resort giúp căn hộ tại đây thu hút khách du lịch”, chị Nguyễn Thị Lệ Huyền, nhà đầu tư chuyên khai thác dòng căn hộ cho thuê tại Đà Nẵng, phân tích.

Với nhóm khách cao cấp, hệ tiện ích của S-Light Tower đủ sức giữ chân. Tại khối đế, hệ thống shophouse mở ra nhịp sống thương mại năng động, đáp ứng nhu cầu mua sắm. Bước lên tầng 2 là thế giới giải trí và chăm sóc sức khỏe với hồ bơi, phòng gym, spa, cùng khu vui chơi trẻ em và gia đình. Đặc biệt, thư viện yên tĩnh kiến tạo môi trường workcation cho tầng lớp trí thức.

Không gian sống tại S-Light Tower đáp ứng tiêu chuẩn cao của giới chuyên gia, trí thức. Ảnh phối cảnh.

“Thị trường đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển an cư về phía nam khi quỹ đất trung tâm dần cạn kiệt. Khu vực này ghi điểm nhờ quy hoạch đồng bộ, không gian xanh và hệ tiện ích đa dạng, đặc biệt là sự cộng hưởng từ hệ sinh thái do Sun Group đầu tư”, ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng giám đốc SRT Việt Nam, nhận định.