Xu hướng mua nhẫn cầu hôn bạn trai

Năm 2021, Tiffany & Co. đã ra mắt bộ sưu tập nhẫn đính hôn dành cho nam giới The Charles Tiffany Setting, đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực trang sức cưới. Bộ sưu tập bao gồm các mẫu nhẫn platinum và titanium với kiểu dáng signet, được đính một viên kim cương tròn ở trung tâm. Ảnh minh họa: Tiffany & Co.