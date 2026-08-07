'Nhà xuất bản làm đúng quy trình chặt chẽ thì không cần lo lắng'

Ông Hoàng Hải Long - Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đánh giá công tác quản lý nhà nước về xuất bản 6 tháng đầu năm 2026 và một số điểm mới trong Luật Xuất bản sửa đổi, bổ sung. Theo ông Hoàng Hải Long, các nhà xuất bản (NXB) đang đối mặt với áp lực từ sự sụt giảm doanh thu và cạnh tranh nội dung số. Nhà xuất bản cũng đối mặt với yêu cầu cấp thiết phải xây dựng kỹ lưỡng hơn quy trình quản trị rủi ro trong biên tập, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm.