Nhà vô địch World Cup 2022 đổi đời

Mức lương mới của Cristian Romero sau khi gia hạn hợp đồng được cho là có thể lên tới hơn 200.000 bảng/tuần, vượt xa con số 165.000 bảng/tuần mà cầu thủ này đang nhận.

Tottenham Hotspur phát đi tín hiệu đầy tham vọng ngay đầu mùa giải khi “trói chân” Cristian Romero bằng bản hợp đồng mới đến năm 2029.

Tottenham Hotspur phát đi tín hiệu đầy tham vọng ngay đầu mùa giải khi “trói chân” Cristian Romero bằng bản hợp đồng mới đến năm 2029, đồng thời biến trung vệ người Argentina - người từng vô địch World Cup 2022 - thành cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB.

Trong bối cảnh nhiều đồn đoán về việc Romero có thể rời đi trước sự theo đuổi quyết liệt từ Atletico Madrid, Tottenham không chỉ giữ thành công trụ cột hàng thủ mà còn trao cho anh băng đội trưởng vĩnh viễn sau sự ra đi của Son Heung-min. Đây được xem là bản hợp đồng quan trọng nhất kể từ khi Son ký gia hạn vào năm 2021, và là lời khẳng định đanh thép về tham vọng của Spurs dưới triều đại HLV Thomas Frank.

Romero từng nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi về cách điều hành CLB. Thậm chí hồi tháng 6, anh còn công khai gửi lời chia tay đầy ẩn ý tới Ange Postecoglou. Tuy nhiên, chỉ sau ít tuần làm việc với HLV Thomas Frank, thủ quân người Argentina đã thay đổi thái độ, quyết định gắn bó lâu dài và từ chối cám dỗ rời London. Tottenham cũng tỏ rõ sự cứng rắn khi định giá Romero trên 60 triệu bảng và kiên quyết không bán.

Song song với việc giữ chân Romero, Tottenham đang nỗ lực hoàn tất những mảnh ghép còn lại cho tham vọng cạnh tranh danh hiệu. Sau khi mang về Mohammed Kudus và João Palhinha, Spurs tiến sát đến chữ ký của Eberechi Eze từ Crystal Palace với mức phí dự kiến dưới 60 triệu bảng. Đội bóng Bắc London cũng được cho là đã liên hệ với Man City để mượn tài năng trẻ Savinho trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Đáng chú ý, trong chiến thắng mở màn trước Burnley, Chủ tịch Daniel Levy đã ngồi cạnh Vivienne Lewis – con gái của cựu ông chủ Joe Lewis, hiện là giám đốc điều hành cấp cao của Tập đoàn Tavistock và thành viên Quỹ gia đình Lewis, cổ đông lớn nhất của Enic Group. Sự xuất hiện này càng củng cố niềm tin rằng Tottenham đang được hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ để hiện thực hóa tuyên bố “tham vọng Premier League và Champions League”.

Từ một mùa hè đầy hoài nghi, Tottenham đã kịp xoay chuyển tình thế bằng bản hợp đồng lịch sử với Romero. Đây không chỉ là bước đi chiến lược trong khía cạnh nhân sự, mà còn là lời nhắn nhủ tới phần còn lại của giải đấu: Spurs thực sự nghiêm túc trong cuộc đua năm nay.