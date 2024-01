Nhà thơ Hồ Huy Sơn tố đơn vị vi phạm bản quyền

Theo tác giả Hồ Huy Sơn, hai bài thơ "Bố đi công tác" và "Khu vườn trên cao" của anh bị đưa vào cuốn "Sách chữ to - Thơ cho bé tập đọc" mà chưa có sự đồng ý của tác giả.

Chia sẻ với Tri thức - Znews ngày 10/1, nhà thơ Hồ Huy Sơn cho biết anh đã hoàn tất việc gửi bản mềm tất cả tài liệu liên quan cho Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam, ủy quyền đơn vị này giải quyết.

Tác giả Hồ Huy Sơn chia sẻ anh phát hiện sự việc vào ngày 8/1. Khi đó, anh tới nhà sách Cá Chép (đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM) mua sách thì tình cờ thấy cuốn Sách chữ to - Thơ cho bé tập đọc do Công ty TNHH An Phước Books Việt Nam liên kết Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành.

Bên trong sách xuất hiện hai bài thơ của anh là Bố đi công tác và Khu vườn trên cao (được in trong tập thơ Những ngọn đèn thơm do Sbooks và Nhà xuất bản Văn học ấn hành) cũng như thơ của nhiều tác giả khác.

Tuy nhiên, nhà thơ Hồ Huy Sơn không nhận được bất kỳ liên hệ nào từ Công ty TNHH An Phước Books Việt Nam về việc xin phép, thỏa thuận sử dụng các tác phẩm. Vì vậy, anh rất bức xúc.

"Ngoài bảo vệ quyền tác giả của mình, tôi cũng muốn lên tiếng để các tác giả khác chú ý hơn trong việc bảo vệ tác phẩm của họ", anh nói.

Tác phẩm của nhà thơ Hồ Huy Sơn bị tự ý sử dụng trong cuốn sách. Ảnh: NVCC.

Đây không phải lần đầu tiên nhà thơ Hồ Huy Sơn bị đơn vị khác tự ý sử dụng tác phẩm.

Năm 2016, anh từng lên tiếng về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam và Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sử dụng hai bài viết Hãy can đảm lên và Con đường rơm của mình mà không xin phép, đăng lần lượt trong hai cuốn sách Luyện tập Tiếng Việt 3 trình bày trên giấy ô li và 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 3.

Sau nhiều lần trao đổi làm việc, cuối cùng, hai công ty thực hiện biên soạn hai cuốn sách đã gửi công văn xin lỗi tác giả, đồng thời trong lần tái bản tiếp theo gỡ bỏ các bài viết trong cuốn sách.