Nhà ở xã hội LA Home gia tăng giá trị an cư cho người lao động

Nằm trong khu đô thị sinh thái LA Home, 400 căn hộ thụ hưởng trực tiếp giá trị từ trục đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh vừa thông xe.

Hạ tầng mới giúp cư dân đi lại thuận tiện hơn đến các khu vực trung tâm TP.HCM, kết nối dễ dàng với nơi làm việc, trường học, bệnh viện cùng các tiện ích khu vực, qua đó góp phần cải thiện chất lượng sống cho gia đình trẻ và người lao động.

Trục hạ tầng mới rút ngắn khoảng cách an cư - làm việc

Khởi công ngày 27/4/2024, đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh với lộ giới 60 m, chiều dài 4,5 km kết nối khu vực giáp ranh Bình Chánh (TP.HCM) với đường tỉnh 830 của Tây Ninh. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường mở ra hướng giao thông mới thuận lợi hơn vào các khu vực trung tâm thành phố từ xã Lương Hòa và khu vực lân cận, bên cạnh Quốc lộ 1A và cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Từ ngày 28/7, cư dân LA Home có thể kết nối nhanh chóng đến TP.HCM qua đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh.

Từ đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, cư dân có thể di chuyển đến đường Mai Bá Hương, vào đường Trần Đại Nghĩa, đến đại lộ Võ Văn Kiệt để đi về các khu vực trung tâm TP.HCM. Tuyến đường cũng mở ra các kết nối mới với đường Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, tăng cường năng lực giao thương, kết nối nguồn lao động, chuyên gia và doanh nghiệp giữa TP.HCM, Tây Ninh cùng những khu đô thị và công nghiệp vệ tinh. Trục đường này cũng giúp cư dân thuận tiện hơn khi tiếp cận hệ tiện ích hiện hữu tại cửa ngõ phía tây như bến xe, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và các dịch vụ đô thị phục vụ đời sống hàng ngày.

Với các gia đình trẻ và người lao động, hạ tầng thuận tiện đồng nghĩa thời gian di chuyển được rút ngắn, chi phí đi lại giảm và khả năng tiếp cận nơi làm việc, trường học, y tế, mua sắm tốt hơn. Đây là yếu tố quan trọng khiến nhà ở xã hội (NOXH) trong các khu đô thị quy hoạch bài bản luôn nhận được nhiều sự quan tâm.

Trong bối cảnh giá nhà ở tại các đô thị lớn vượt quá khả năng tài chính của nhiều gia đình trẻ, NOXH LA Home càng phát huy giá trị và ý nghĩa thực tiễn khi đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh chính thức đi vào vận hành.

Gia tăng giá trị an cư trong khu đô thị sinh thái 100 ha

Chung cư NOXH LA Home gồm hơn 400 căn hộ, hiện đã cất nóc và đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào tháng 12/2026. Các căn hộ có diện tích từ 30-62 m2, được trang bị nội thất cơ bản trước khi bàn giao, giá bán từ khoảng 385 triệu đồng/căn. Người mua có thể vay đến 70% giá trị căn hộ thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

Căn hộ mẫu NOXH LA Home được hoàn thiện chỉn chu, thể hiện rõ tiêu chuẩn bàn giao và không gian sống tiện nghi dành cho cư dân.

Điểm khác biệt của NOXH LA Home nằm ở việc dự án được phát triển trong tổng thể khu đô thị sinh thái LA Home quy mô 100 ha. Nhờ đó, cư dân được thụ hưởng hạ tầng, cảnh quan và tiện ích của toàn khu đô thị. Ngoài ra, các tiện ích ngoại khu hiện hữu liền kề như UBND xã Lương Hòa, trung tâm y tế, trường học liên cấp đáp ứng ngay các nhu cầu thiết yếu cho cư dân.

Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật tại LA Home đã hoàn thiện; trung tâm thể dục thể thao đa năng hiện đại đã đi vào vận hành; công viên trung tâm quy mô 2,2 ha sắp hoàn thiện. Trong tương lai, cư dân còn được tiếp cận chuỗi tiện ích giáo dục, thương mại và dịch vụ theo định hướng phát triển đô thị công nghiệp tích hợp.

Cư dân NOXH LA Home thụ hưởng hệ tiện ích đồng bộ của toàn khu đô thị. Ảnh phối cảnh dự án.

Đại diện Prodezi Long An chia sẻ chung cư NOXH LA Home được chủ đầu tư tâm huyết phát triển với sự đầu tư bài bản về kiến trúc, chất lượng thi công và tiêu chuẩn an toàn, hướng đến môi trường sống hiện đại, chỉn chu, phù hợp nhu cầu an cư lâu dài. Các căn hộ được thiết kế tối ưu công năng, đảm bảo độ thông thoáng, trang bị nội thất cơ bản khi bàn giao, giúp cư dân sớm ổn định đời sống sau khi nhận nhà.

Đối với các gia đình trẻ và người lao động tại những khu công nghiệp lân cận, căn hộ tại LA Home không đơn thuần là tài sản tích lũy, mà còn mở ra cơ hội an cư, yên tâm làm việc, chăm lo tốt hơn cho con cái, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển gia đình trong một khu đô thị được quy hoạch bài bản.

NOXH LA Home dự kiến bàn giao cuối năm 2026, đón cư dân về an cư lạc nghiệp. Ảnh phối cảnh dự án.

Dự kiến bàn giao vào cuối năm 2026, hơn 400 căn NOXH LA Home hứa hẹn bổ sung lựa chọn an cư vừa tầm cho người lao động và gia đình trẻ tại xã Lương Hòa. Trong một khu vực giáp ranh với khu tây TP.HCM đang phát triển mạnh về công nghiệp, nguồn cung sản phẩm chất lượng được kỳ vọng giúp cư dân ổn định đời sống trong môi trường được quy hoạch bài bản, có hạ tầng, tiện ích và không gian sinh hoạt chất lượng.