Nhà hàng ở Mỹ cấm khách dưới 30 tuổi vì 'không đủ gợi cảm'

Nhà hàng Bliss ở thành phố St. Louis (bang Missouri, Mỹ) giới hạn độ tuổi thực khách nam và nữ nhằm hướng đến "sự rung cảm cao cấp và sang trọng", theo Washington Post.

Không gian quán Bliss tại Mỹ. Ảnh: Bliss Restaurant.

Theo đó, Bliss yêu cầu thực khách nữ đến nhà hàng phải ít nhất 30 tuổi và nam từ 35 tuổi trở lên. Lý do quy định chính sách giới hạn độ tuổi được chủ nhà hàng đưa ra là để duy trì không khí "trưởng thành và gợi cảm", theo Washington Post.

"Chúng tôi muốn đảm bảo một môi trường ăn uống trưởng thành, tinh tế và an toàn cho mọi người", Marvin Pate, chủ nhà hàng, cho biết.

Trợ lý nhà hàng Erica Rhodes nói với trang tin địa phương KSDK News rằng quy định độ tuổi là điều nên có để những người lớn tuổi có một giờ hạnh phúc. "Thực khách của chúng tôi chỉ cần đến thưởng thức món ăn ngon và không cần lo lắng về một số người trẻ tuổi ồn ào", người này nói.

Trong một bài đăng trên trang Facebook, chủ quán giải thích giờ hạnh phúc được coi là một trải nghiệm văn minh. Động thái cấm thực khách dưới 30 tuổi là đang giữ cho trải nghiệm sang trọng.

Nhà hàng muốn tạo sự "rung cảm" như gia đình cho thực khách. Ảnh: Bliss Restaurant.

Chính sách giới hạn độ tuổi này đã thu hút đám đông thực khách ưa chuộng những bài hát kinh điển của những ca-nhạc sĩ kỳ cựu như Usher, Tevin Campbell và Bobby Brown, DJ nhà hàng Jordan Johnson cho hay.

"Tôi đã có thể làm việc trong môi trường cùng tần số, gặp những người cùng chí hướng", người này nói.

Phương án trên của Bliss vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ thực khách. Họ cho rằng tuổi tác không đảm bảo hành vi. Một số cá nhân ở độ tuổi trên 30 vẫn có nhiều hành động ồn ào, gây rối nơi công cộng.

"Điều nhà hàng cần làm là giải quyết hành vi thay vì tập trung vào giới hạn độ tuổi", một người dùng để lại bình luận trên fanpgae nhà hàng.

Về mặt pháp lý, các nhà hàng có quyền áp đặt giới hạn độ tuổi, theo Washington Post. Tuy nhiên trên thực tế, chính sách hạn chế số tuổi thường xuất hiện ở trẻ em hơn là người lớn.

Năm ngoái, Nettie's House of Spaghetti ở New Jersey (Mỹ) đã nhận về cả lời khiển trách và khen ngợi khi cấm trẻ em dưới 10 tuổi, với lý do tiếng ồn và "những mớ hỗn độn điên rồ" mà trẻ mang đến.