Nhà hàng gây tranh cãi vì không phục vụ khách dưới 30 tuổi

Nhà hàng Caribbean Bliss ở Missouri tuyên bố không phục vụ khách dưới 30 tuổi để giữ không khí “lãng mạn” cho những thực khách “trưởng thành”.

Khi Marvin Pate và vợ mở nhà hàng ở ngoại ô thành phố St. Louis (bang Missouri, Mỹ), họ đã lên kế hoạch tạo nên một không gian sang trọng, cao cấp. Nhà hàng của Pate phục vụ món cơm jollof đậm đà hương châu Phi, những ly cocktail tươi mát của vùng nhiệt đới và cấm thực khách dưới 30 tuổi bước vào nhà hàng.

Nhà hàng Caribbean Bliss mở cửa vào tháng 5 năm nay và chỉ phục vụ phụ nữ trên 30 tuổi và đàn ông trên 35 tuổi. Theo Pate, điều này sẽ giúp duy trì không khí “trưởng thành và lãng mạn” cho thực khách.

“Chính sách này sẽ giúp thực khách thưởng thức ẩm thực trong một bầu không khí trưởng thành, lãng mạn và tinh tế”, nhà hàng viết trong một bài đăng Facebook. “Nhà hàng của chúng tôi chỉ phục vụ những người trưởng thành và sang trọng - phụ nữ trên 30 tuổi và đàn ông trên 35 tuổi”.

Nhà hàng Caribbean Bliss mở cửa vào tháng 5 năm nay và chỉ phục vụ phụ nữ trên 30 tuổi và đàn ông trên 35 tuổi. Ảnh: Bliss Restaurant.

Chính sách giới hạn độ tuổi đã dẫn đến hai luồng ý kiến trái ngược nhau. “Quy định này sẽ giúp những người trưởng thành có một trải nghiệm ẩm thực vui vẻ và không phải lo lắng về những bi kịch mà giới trẻ thường mang lại”, Erica Rhodes, trợ lý giám đốc và là khách quen ở Caribbean Bliss, nhận định.

Nhiều khách quen của nhà hàng cũng đánh giá cao quy định này. “Bliss mang đến cho tôi những bữa ăn yên tĩnh và trưởng thành hơn những nhà hàng khác”, một vị khách chia sẻ trên Facebook. “Tôi mệt mỏi vì giới trẻ luôn cố tình phá hỏng mọi thứ”.

Trong khi đó, nhiều người lại phản đối với quy định phân biệt đối xử của nhà hàng. “Tuổi tác không đại diện cho việc một người nào đó sẽ có hành vi quá khích hay không. Những cá nhân trên 30-35 tuổi vẫn có thể gây rối như những người 20 tuổi và ngược lại. Điều quan trọng là cách nhà hàng làm việc với thực khách”, một người sử dụng mạng xã hội bình luận.

Một số người còn thắc mắc liệu quy định này có ảnh hưởng đến doanh thu của nhà hàng hay không, đặc biệt là vào thời điểm nhà cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang vật lộn với chi phí tăng cao và lãi ngân hàng ngày càng thấp.

Những tranh cãi xung quanh việc hạn chế độ tuổi thực khách cũng đã xảy ra ở nhiều cơ sở khác nhau trên khắp nước Mỹ. Ảnh: iStock.

Chia sẻ với hãng tin địa phương, Pate cho biết ông chưa từng nản lòng trước những lời chỉ trích. “Chúng tôi sẽ giữ vững quy tắc của mình bất chấp những phản ứng dữ dội của dư luận”, Pate nhấn mạnh.

Theo Washington Post, nhà hàng của Pate không vi phạm pháp luật khi đặt giới hạn độ tuổi của những thực khách mà họ phục vụ. Bởi lẽ, những người dưới 30 tuổi trong trường hợp này không phải đối tượng cần được bảo vệ.

Những tranh cãi xung quanh việc hạn chế độ tuổi thực khách cũng đã xảy ra ở nhiều cơ sở khác nhau. Năm 2023, nhà hàng Netti’s House of Spaghetti ở New Jersey cũng bị chỉ trích lẫn khen ngợi vì cấm trẻ em dưới 10 tuổi. Lý do mà nhà hàng đưa ra là bảo vệ thực khách khỏi “mớ hỗn độn điên rồ” mà lũ trẻ có thể gây ra.

Năm ngoái, một TikToker người Mỹ cũng chia sẻ bản thân bị Melody’s Bar & Grill ở Los Angeles từ chối phục vụ vì chưa đủ 30 tuổi. Một người phản hồi dưới video: “Tôi biết bạn cảm thấy rất bất công vì quy định này nhưng bạn sẽ hiểu chúng tôi khi bạn tròn 30 tuổi”.