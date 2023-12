Nhà đầu tư đón sóng tiềm năng đô thị 'dọc sông hướng biển' thành Vinh

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, TP Vinh sẽ mở rộng, bao gồm thị xã Cửa Lò và một số xã ven hạ lưu sông Lam.

Điều này giúp TP Vinh sở hữu hơn 10 km bờ biển và gần 35 km dọc sông Lam, sông Vinh, kỳ vọng trở thành đô thị biển với dư địa phát triển lớn.

TP Vinh đứng trước chu kỳ phát triển mới

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhiều giải pháp cụ thể đã được đề xuất nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững trong thời gian tới. Trong đó, phát triển kinh tế biển, hệ thống đô thị ven biển là giải pháp thiết thực nhằm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, hướng ra biển và dựa vào biển. Đây là lợi thế của TP Vinh trong tương lai.

Thực tế, trên hành trình trở thành đô thị biển, TP Vinh sẽ được hưởng lợi trên nhiều phương diện, từ địa chính trị đến địa kinh tế, văn hóa. Trong đó, biển Cửa Lò sẽ mở ra tương lai phát triển mới cho TP Vinh.

Trong chiến lược của tỉnh, TP Vinh mở rộng là đô thị biển, đóng vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa của cả khu vực Bắc Trung Bộ.

Tính đến cuối tháng 11, Cửa Lò đã đón 3,6 triệu lượt khách(đạt 106% kế hoạch năm), tăng 14,2% so với cùng kỳ. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch ước đạt 3.562 tỷ đồng (đạt 100,03% kế hoạch năm), tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Không chỉ đón nhận chỉ số tích cực về kinh tế, du lịch, các công trình giao thông trọng điểm, dự án chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm TP Vinh cũng đang hoàn thiện từng ngày. Tính đến đầu tháng 11, nhiều đoạn trên tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò đã thực hiện trải nhựa toàn bộ.

Đây là dự án trọng điểm, có giá trị lên tới trên 3.500 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2024. Mặt đường thiết kế rộng 95 m, có nơi rộng 160 m với 8 làn xe, tốc độ tối đa 80 km/h. Khi tuyến đường hoàn thành, người dân chỉ mất khoảng 10 phút nếu dùng xe cá nhân đi từ Vinh đến Cửa Lò và ngược lại.

Nhiều chuyên gia nhận định, tuyến đường này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn hình thành trục tăng trưởng sôi động với quy hoạch hai bên là những trung tâm thương mại, tổ hợp giải trí và cao ốc, tạo ra không gian đô thị mới và hiện đại.

Trong đó, vùng lõi TP Vinh sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua, đón lượng lớn du khách đến đây trải nghiệm nghỉ dưỡng, mua sắm và giải trí, kéo theo đó là tiềm năng bất động sản khu vực trung tâm cũng bắt đầu trở nên sôi động.

Đón đầu tiềm năng BĐS cao cấp ngay vùng lõi TP Vinh

Theo đánh giá của các chuyên gia, Nghệ An nói chung và TP Vinh nói riêng là vùng đất có tiềm năng du lịch biển lớn, hạ tầng phát triển mạnh nhưng giá bất động sản còn khá rẻ so với các tỉnh ven biển khác… Do đó, các dự án cao cấp ngay vùng lõi đô thị luôn được giới đầu tư săn đón bởi tiềm năng tăng giá mạnh, quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm cùng khả năng khai thác cho thuê cao.

Quần thể Vincom Shophouse Diamond Legacy mang đến cho trung tâm TP Vinh diện mạo khác biệt.

Là dự án cao cấp với mô hình khác biệt ngay vùng lõi TP Vinh, quần thể thương mại - dịch vụ Vincom Shophouse Diamond Legacy đang được nhiều nhà đầu tư hướng đến. Dự án sở hữu giá trị lớn so với mặt bằng chung trên địa bàn khi bao gồm khách sạn 5 sao quốc tế Sheraton Vinpearl đầu tiên tại TP Vinh, TTTM Vincom lớn bậc nhất miền Trung, tòa căn hộ cao cấp và các dãy nhà phố thương mại phong cách châu Âu thời thượng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: “Quần thể Vincom Shophouse Diamond Legacy là dự án tầm cỡ mang đến dịch vụ độc đáo, cao cấp để thu hút đối tượng khách thượng lưu có mức chi tiêu cao, đem lại nguồn thu lớn cho thành phố thông qua hoạt động lưu trú, mua sắm, nghỉ dưỡng. Nơi đây cũng kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả cư dân của tỉnh Nghệ An, mang đến diện mạo thành phố hiện đại và sầm uất ngay vùng lõi TP Vinh”.

Bên cạnh mô hình TTTM kết hợp với khách sạn 5 sao được chủ đầu tư Vingroup áp dụng thành công trên cả nước, Vincom Shophouse Diamond Legacy còn mở ra cơ hội cho nhà đầu tư với dãy nhà phố thương mại tựa trời Âu đầu tiên ngay trung tâm TP Vinh.

Nhà phố thương mại Vincom Shophouse Diamond Legacy được chủ đầu tư đảm bảo lợi nhuận cho thuê lên đến 90 triệu/tháng kéo dài trong 3 năm.

Phố thương mại tại Vincom Shophouse Diamond Legacy nối liền với các tuyến đường trung tâm TP Vinh như Hồng Bàng, Quang Trung… được quy hoạch hiện đại và đa dạng. Phố thương mại bao gồm nhiều dịch vụ mua sắm, ăn uống, thư giãn ngoài trời đáp ứng xu hướng shoppertainment (mua sắm kết hợp giải trí) thời thượng.

Các chuyên gia đánh giá, khu vực này sẽ trở thành tâm điểm phồn vinh và sôi động bậc nhất TP Vinh, thu hút cư dân và du khách nước ngoài đến tận hưởng nhiều dịch vụ cao cấp. Vì vậy, các dãy nhà phố thương mại tại đây hứa hẹn sẽ trở thành “bến đỗ” cho các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, F&B cao cấp trong nước và quốc tế, đặc biệt khi quỹ đất trung tâm ngày càng eo hẹp.