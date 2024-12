Nhà đầu tư bất động sản chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM?

Từ quý IV năm nay, nhà đầu tư đã quay trở lại tìm kiếm cơ hội tại thị trường TP.HCM sau thời gian tiến ra Hà Nội, theo dữ liệu và đánh giá của nền tảng Batdongsan.com.vn.

Thị trường bất động sản TP.HCM đón các tín hiệu tích cực từ giữa năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại Hội nghị Bất động sản Việt Nam 2024 của Batdongsan.com.vn, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc kinh doanh của nền tảng này, cho biết thị trường TP.HCM có dấu hiệu "ấm" trở lại khi nhà đầu tư tăng tìm kiếm cơ hội.

Người Hà Nội, TP.HCM quay lại thị trường TP.HCM

Ông Tuấn dẫn số liệu từ một khảo sát của Batdongsan.com.vn trên 180 nhà đầu tư Hà Nội cho thấy 66% người được hỏi đang quan tâm và tìm kiếm cơ hội ở thị trường TP.HCM. Kết quả cũng chỉ ra nhà đầu tư Hà Nội bắt đầu giảm quan tâm đến thị trường Thủ đô, mức giảm vào khoảng 47% so với cao điểm tháng 3/2024.

Chuyên gia của nền tảng môi giới bất động sản cũng cho biết không chỉ riêng nhà đầu tư Thủ đô, nhà đầu tư TP.HCM cũng đang tăng cường tìm kiếm bất động sản tại thị trường TP.HCM.

"Đây là một sự dịch chuyển thú vị", ông Đinh Minh Tuấn nhận xét.

Theo chuyên gia, giai đoạn đầu năm, thị trường Hà Nội thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư cả Hà Nội lẫn TP.HCM, đặc biệt lượng tìm kiếm của nhà đầu tư TP.HCM về thị trường bất động sản Hà Nội đã tăng 7,5 lần so với quý I/2021. Lúc bấy giờ, việc người TP.HCM quan tâm thị trường Thủ đô là "hiện tượng lạ" vì trước đó, Hà Nội không phải điểm thu hút nhà đầu tư phía Nam.

Còn người dân Hà Nội, trong giai đoạn 2021-2024, cũng ít khi tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thị trường TP.HCM. Đặc biệt giai đoạn 2022 đến trước quý IV năm nay, nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại TP.HCM của nhà đầu tư Hà Nội đã giảm 50% so với trước đó.

"Thời gian qua thị trường TP.HCM phát sinh nhiều vấn đề, như pháp lý, do đó bất động sản giảm sức hấp dẫn với nhà đầu tư Hà Nội. Thêm vào đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở TP.HCM cũng thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước...", ông Tuấn nêu lý do về việc thị trường TP.HCM từng giảm sức hút với nhà đầu tư.

Nhà đầu tư giảm quan tâm bất động sản Hà Nội, tăng quan tâm thị trường TP.HCM. Ảnh: Nam Khánh.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng từ quý IV năm nay, mức độ quan tâm đến thị trường bất động sản TP.HCM đã tăng trở lại và nhu cầu tìm kiếm tập trung ở loại hình nhà phố, chung cư, đất nền.

"Thị trường TP.HCM đang nhiều tiềm năng và có giá hợp lý. Với 5 tỷ đồng , nhà đầu tư có rất nhiều lựa chọn ở cả vùng ven lẫn trung tâm", ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, phần lớn nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội nhưng chưa xuống tiền, theo chuyên gia.

"Nhiều người đặt câu hỏi vì sao bất động sản TP.HCM lại có giá thấp vô lý hiện tại, thị trường cũng có rất nhiều lựa chọn, do đó họ không cảm thấy an toàn và chưa thể quyết định xuống tiền", Giám đốc batdongsan.com.vn nhìn nhận.

Cũng theo ông Đinh Minh Tuấn, việc nhà đầu tư Hà Nội dịch chuyển đầu tư vào TP.HCM không dễ bởi không nhiều người hiểu rõ thị trường và nắm được các vấn đề liên quan đến pháp lý của thị trường này.

Thị trường TP.HCM phục hồi

Trong báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý III gửi Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM khẳng định thị trường bất động sản TP.HCM đã bước qua thời kỳ trầm lắng. Thị trường đang từng bước phục hồi khi các Luật Nhà ở, Đất đai, Kinh doanh bất động sản, Các tổ chức tín dụng và các Nghị định hướng dẫn được ban hành, có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/8 cũng như việc Chính phủ có nhiều chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thị trường.

Theo đánh giá của ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, thị trường bất động sản TP.HCM đã dần phục hồi, từ mức âm năm 2023 đã tăng trưởng dương trở lại vào đầu năm 2024. Tốc độ tăng trưởng còn chậm nhưng đã có tín hiệu tích cực. Một số dự án mới được chấp thuận chủ trương đầu tư và một số dự án cũ tái khởi động nhờ được tháo gỡ khó khăn.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng những dấu hiệu phục hồi của thị trường bất động sản TP.HCM không chỉ tạo niềm tin cho thị trường mà còn thúc đẩy môi trường đầu tư.

Tuy nhiên, ông cho rằng để thị trường phát triển bền vừng, TP.HCM và các cơ quan liên quan cần giải quyết triệt để các vướng mắc còn tồn đọng, trọng tâm là giải quyết những vướng mắc pháp lý để gia tăng nguồn cung cho thị trường

“Dù các quy định mới hướng tới sự minh bạch và phát triển bền vững, giá bất động sản tăng cao đang tạo ra thách thức lớn cho người mua nhà và nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trong bối cảnh thu nhập của phần lớn người dân không tăng tương xứng, thị trường đã hình thành một độ nén từ sự chênh lệch giữa cung và cầu”, ông Châu khẳng định.