Nguyên thủ nhiều nước chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ việc ông Lương Cường đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch nước thể hiện sự tín nhiệm và kỳ vọng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo Triều Tiên tin tưởng chắc chắn quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng và hai nước Việt Nam – Triều Tiên sẽ được tăng cường và phát triển vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước Lương Cường, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Tổng thống khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi và hợp tác chặt chẽ để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển lên tầm cao mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru nhấn mạnh, Việt Nam là người bạn lâu năm của Nhật Bản, có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lịch sử giao lưu lâu đời. Thủ tướng cho biết, hai nước đã trở thành đối tác không thể thiếu của nhau trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hoạt động giao lưu, thăm hỏi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra sôi nổi.

Thủ tướng Ishiba Shigeru bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam và mong sớm được gặp Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước Lương Cường, nhân dân Việt Nam sẽ viết tiếp trang sử vẻ vang, thành tựu về tốc độ phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng thống khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Lương Cường để đưa quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ - Việt Nam phát triển sang giai đoạn mới, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước Mông Cổ - Việt Nam.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro Moros thay mặt Chính phủ Venezuela chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường; khẳng định lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố và tăng cường quan hệ Venezuela – Việt Nam như di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko; Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và Phó Tổng thống Nicaragua Rosario Murillo; Nhà vua Thụy Điển Carl 16 Gustaf đã gửi điện, thư chúc mừng đến Chủ tịch nước Lương Cường.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.