Nguyên nhân hàng đầu gây chậm con, vô sinh ở nữ

Ngoài mất kinh, thiểu kinh thì việc đau tức vùng bụng dưới cũng là một dấu hiệu cảnh báo sức khỏe sinh sản có vấn đề. Ảnh minh họa: L.C.

Hội chứng buồng trứng đa nang là nguyên nhân phổ biến gây vô sinh ở phụ nữ, có liên quan đến kháng insulin và rối loạn nội tiết, khiến quá trình rụng trứng bị ảnh hưởng.

Trong cuốn Vì đâu mà ta bệnh? (Nhà xuất bản Trẻ phát hành), TS Benjamin Bikman phân tích vai trò của insulin đối với khả năng sinh sản. Theo tác giả, hormone này không chỉ điều chỉnh lượng đường trong máu mà còn tham gia vào quá trình điều hòa các hormone sinh dục, ảnh hưởng đến hoạt động của buồng trứng và khả năng rụng trứng.

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) là một trong những nguyên nhân phổ biến gây vô sinh ở phụ nữ, thường biểu hiện qua tình trạng rối loạn rụng trứng, tăng androgen và những thay đổi về nội tiết. Theo nội dung cuốn sách, kháng insulin và nồng độ insulin cao có liên quan chặt chẽ đến hội chứng này.

Trong chu kỳ kinh nguyệt bình thường, hormone kích thích nang trứng (FSH) thúc đẩy các nang trứng phát triển. Khi một nang trở thành nang trội, nồng độ estrogen tăng lên, kích hoạt sự gia tăng hormone luteinizing (LH). Tín hiệu này giúp trứng trưởng thành được phóng thích khỏi buồng trứng, tạo điều kiện cho quá trình thụ thai.

Tuy nhiên, khi hoạt động nội tiết bị rối loạn, quá trình phát triển nang trứng và rụng trứng có thể không diễn ra bình thường. Đây là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ mắc PCOS gặp khó khăn khi mang thai.

Phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) thường có nhiều biểu hiện như kinh nguyệt không đều, mệt mỏi, rậm lông, da mụn, đặc biệt là khó có thai. Ảnh: Freepik .

TS Benjamin Bikman cho biết insulin có thể tác động đến quá trình điều hòa hormone sinh dục. Trong cơ thể, enzyme aromatase tham gia chuyển đổi androgen, chẳng hạn testosterone, thành estrogen. Khi cân bằng nội tiết bị ảnh hưởng, androgen có thể tăng cao, trong khi quá trình phát triển nang trứng và rụng trứng bị gián đoạn.

Tình trạng tăng androgen ở phụ nữ mắc PCOS còn có thể gây mọc nhiều lông ở mặt và cơ thể, lông thô cứng hơn hoặc rụng tóc theo kiểu thường gặp ở nam giới. Một số người xuất hiện các mảng da sẫm màu, dày lên ở cổ hoặc những nếp gấp cơ thể. Đây là biểu hiện có thể liên quan đến tình trạng tăng insulin và kháng insulin.

Không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của buồng trứng, insulin còn có thể tác động đến hệ thống điều hòa hormone sinh sản ở não. Những thay đổi này góp phần làm gián đoạn chu kỳ kinh nguyệt và quá trình rụng trứng.

Tác giả / Tác phẩm Vì đâu mà ta bệnh? Cuốn sách Vì đâu mà ta bệnh? của TS Benjamin Bikman, tập trung lý giải vai trò của insulin và tình trạng kháng insulin đối với sức khỏe. Từ cơ chế bệnh đến những yếu tố trong ăn uống, môi trường và lối sống, cuốn sách cho thấy nhiều thói quen quen thuộc có thể tác động đến chuyển hóa.

Theo tác giả, cải thiện độ nhạy insulin có thể hỗ trợ khả năng sinh sản ở một số phụ nữ mắc PCOS. Điều chỉnh cân nặng khi cần thiết, thay đổi chế độ ăn uống, tăng hoạt động thể lực hoặc sử dụng thuốc theo chỉ định có thể giúp cải thiện tình trạng kháng insulin và hỗ trợ phục hồi quá trình rụng trứng.

Một trong những thuốc được sử dụng để kích thích rụng trứng là clomiphene. Tuy nhiên, một số phụ nữ mắc PCOS có thể đáp ứng kém với thuốc và cần được bác sĩ đánh giá để lựa chọn phương pháp phù hợp. Khả năng đáp ứng điều trị còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không thể chỉ dựa vào nồng độ insulin.

Dù kháng insulin có liên quan đến PCOS và rối loạn sinh sản, không phải mọi trường hợp vô sinh đều bắt nguồn từ tình trạng này. Phụ nữ gặp khó khăn khi thụ thai cần được thăm khám để xác định nguyên nhân và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.