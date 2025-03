Nguyên mẫu 'Con nhà siêu giàu châu Á' hiện tại

Heart Evangelista - nguyên mẫu của cuốn tiểu thuyết "Crazy Rich Asians" - gây chú ý với phong cách cá tính trong show diễn ở Pháp.

Tham dự show Thu - Đông 2025 của KENZO, thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week, diễn viên Heart Evangelista diện bộ suit oversized tông xám với sơ mi hoa bên trong, nhằm cân bằng sự nữ tính. Cô xách túi Furoshik gam màu đồng điệu với áo.

Cô khéo léo kết nối phong cách menswear hiện đại với nét nữ tính đặc trưng bằng lối make-up quyến rũ, mái tóc đỏ uốn sóng nhẹ và phụ kiện tinh nghịch trên cổ áo - đúng với tinh thần sáng tạo của nhà mốt trong mùa này.

Heart Evangelista diện trang phục cá tính dự show thời trang. Ảnh: KENZO.

Love Marie Payawal Ongpauco-Escudero hay còn gọi là Heart Evangelista, sinh năm sinh năm 1985 tại Manila (Philippines) trong gia đình danh giá. Cha cô là "ông trùm" nhà hàng Reynaldo Ongpauco, sở hữu chuỗi Barrio Fiesta nổi tiếng, còn mẹ cô là Maria Cecilia Payawal, đến từ dòng dõi quý tộc vùng Bicol.

Từ bé, Evangelista đã sống trong nhung lụa, tiếp xúc sớm với giới nghệ sĩ. Cô xuất hiện trên TV lần đầu trong một chương trình thực tế dành cho trẻ em có tên G-mik, khi ấy nữ diễn viên mới 13 tuổi và vừa từ Mỹ trở về Philippines.

Nhờ sức ảnh hưởng của G-mik, Heart Evangelista tấn công vào mảng truyền hình, vừa đóng phim, tham gia truyền hình thực tế, vừa làm người mẫu và dẫn chương trình. Tính đến nay, cô đã tham gia hơn 70 tác phẩm, nổi bật phải kể đến My Korean Jagiya, Juan Happy Love Story, Beautiful Strangers, Fashionistas by Heart... Cô từng giành được nhiều giải thưởng như Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc tại PMPC Star Awards for Television 2016, Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Metro Manila Film Festival 2009...

Heart Evangelista được gọi là "nữ hoàng nước mắt" của truyền hình Philippines và cũng là một trong những nhân vật nguyên mẫu để nhà văn Kevin Kwan sáng tác nên cuốn tiểu thuyết Crazy Rich Asians.

BST mang tinh thần punk Anh Quốc hòa quyện cùng chất đường phố Tokyo. Ảnh: KENZO.

Diễn ra tại số 18 phố Vivienne, show diễn Thu - Đông 2025 dành cho nữ mang tinh thần punk Anh Quốc hòa quyện cùng chất đường phố Tokyo. Trong bộ sưu tập có những chiếc áo tuxedo cổ shawl mang ảnh hưởng từ kimono, quần harem cạp trễ và chi tiết nội y lộ ra ngoài.