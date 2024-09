Nguồn cung xăng dầu đủ đáp ứng sau bão

Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết hầu hết tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão Yagi và hoàn lưu sau bão đều có đủ nguồn hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nguồn cung xăng dầu sau bão vẫn ổn định nhờ chủ động chuẩn bị hàng trước đó. Ảnh: Việt Linh.

Theo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), có trên 85% số lượng cửa hàng xăng dầu mặt đất và mặt nước (trên tổng số 250 cửa hàng) tại Hải Phòng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.

Trong ngày 7/9, đã có 60-65% cửa hàng kinh doanh trở lại, phần còn lại dự kiến cần 2-3 ngày để khắc phục sự cố.

Báo cáo từ các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối cho biết nhiều cửa hàng trên địa bàn Hải Phòng thiệt hại nặng về tài sản. Đa số bị tốc một phần mái che cột bơm, rơi biển thương hiệu, biển giá, vỡ cửa kính, bay cửa cuốn. Có cửa hàng bị đổ nghiêng cột bơm, đổ tường rào, tường nhà hoặc những mái tôn nhà dân xung quanh rơi vào làm hỏng mái cửa hàng xăng dầu…

Bên cạnh các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đảm bảo an toàn hoạt động, một số vẫn phải tạm dừng bán hàng do mất điện lưới, đang chờ cơ quan điện lực, cơ quan chức năng xử lý sự cố đứt đường dây điện, dọn dẹp cây đổ, khắc phục hư hại. Một số cửa hàng chỉ thanh toán được bằng tiền mặt do mất tín hiệu viễn thông.

Một số cửa hàng xăng dầu mặt nước cũng đã bị hư hỏng trang thiết bị trên tàu do sóng to, gió lớn, nhiều bảng biển hiệu trên tàu cũng bị cuốn bay.

Nhìn chung, các cửa hàng đã chuẩn bị đầy đủ hàng hoá, sẵn sàng để phục vụ nhân dân sau bão. Hệ thống các kho xăng dầu tại Hải Phòng (gồm 9 tổng kho với sức chứa 450.000 m3) cam kết cung ứng đủ hàng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Sau khi cơn bão Yagi quét qua, xuất hiện tình trạng người dân Hải Phòng xếp hàng dài tại các cửa hàng xăng dầu. Được biết, bên cạnh lý do mua nhiên liệu để di chuyển, một số người dân còn tích trữ xăng, dầu khối lượng lớn để chạy máy phát điện.

Ngoài Hải Phòng, Vụ Thị trường trong nước cho biết hệ thống xăng dầu tại các tỉnh như Quảng Ninh, Sơn La, Bắc Giang, Bắc Kạn, Hà Giang, Hòa Bình đến nay vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, một số cửa hàng tại Hải Dương phải chạy máy phát và không xuất hóa đơn điện tử được. Tại Yên Bái, nước sông Hồng dâng cao đã làm 3 điểm kinh doanh xăng dầu bị ngập.

Trước đó, tại hội nghị về công tác khắc phục hậu quả cơn bão Yagi, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết đã ban hành 4 công điện chỉ đạo các đơn vị ứng phó, phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại và khắc phục thiệt hại sau khi bão đi qua, sớm cung cấp điện trở lại và chủ động chuẩn bị, đảm bảo nguồn cung xăng dầu, lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu sẵn sàng đưa ra thị trường, đặc biệt tại các khu vực có thể bị chia cắt, cô lập do bão vào hoàn lưu bão gây ra.

Nhờ chủ động chuẩn bị từ sớm, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trên địa bàn các tỉnh đã chuẩn bị đủ hàng cung cấp trong vòng 2-3 ngày. Ngay sau khi bão tan, hoạt động điều phối đã trở lại bình thường.