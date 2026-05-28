‘Nguồn cung an toàn’ trở thành lợi thế mới của ngành vonfram toàn cầu?

Sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược đang tạo ra làn sóng tái định giá trên thị trường vật liệu công nghệ cao.

Khi nguồn cung ngoài Trung Quốc trở nên khan hiếm, giá trị của tài sản vonfram không còn được quyết định chỉ bởi sản lượng khai thác, mà còn bởi vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là xu hướng thu hút sự chú ý của giới đầu tư quốc tế.

Trong nhiều năm, chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu phụ thuộc lớn vào Trung Quốc. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại dần thay đổi. Từ AI, bán dẫn, quốc phòng đến xe điện và trung tâm dữ liệu, nhiều ngành công nghiệp chiến lược đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với khoáng sản chiến lược như vonfram.

Theo Diamond Equity Research, vonfram sở hữu nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả kim loại - ở mức 3.422 độ C, độ cứng gần tương đương kim cương và mật độ vật chất cao hơn cả chì lẫn uranium. Những đặc tính này khiến vonfram gần như không thể thay thế trong nhiều ứng dụng chiến lược liên quan đến AI, quốc phòng và sản xuất công nghệ cao.

Trong bối cảnh AI và trung tâm dữ liệu bùng nổ, nhu cầu đối với vật liệu có khả năng chịu nhiệt và chịu áp lực cao tăng nhanh hơn dự kiến. Nhiều quốc gia bắt đầu xem việc đảm bảo nguồn cung khoáng sản chiến lược là vấn đề kinh tế và công nghệ dài hạn.

Điều này thúc đẩy các tập đoàn phương Tây chủ động tìm kiếm nguồn cung khác nhau, thay vì phụ thuộc thị trường Trung Quốc như trước.

Theo báo cáo tháng 5 của Diamond Equity Research, cách thị trường định giá doanh nghiệp vonfram toàn cầu đang ghi nhận sự thay đổi.

Báo cáo nhấn mạnh yếu tố như hạn chế xuất khẩu từ thị trường duy nhất, nhu cầu tích trữ khoáng sản chiến lược từ phương Tây, nhu cầu tăng mạnh từ AI, quốc phòng và công nghệ cao khiến mặt bằng giá vonfram được hỗ trợ bởi yếu tố mang tính cấu trúc dài hạn, thay vì chỉ là chu kỳ ngắn hạn. Đây là lý do giá APT, nguyên liệu trung gian quan trọng của ngành vonfram, tăng hơn 200% từ đầu năm 2026, theo Diamond Equity Research.

Thị trường ưu tiên nguồn cung vonfram khác nhau.

Điểm được giới phân tích nhắc đến nhiều hiện nay là xu hướng thị trường ngày càng ưu tiên nguồn cung ổn định, minh bạch và ít rủi ro.

Theo Diamond Equity Research, tập đoàn công nghiệp và quốc phòng phương Tây ưu tiên nguồn cung có khả năng truy xuất rõ ràng, vận hành ổn định và nằm ngoài khu vực bị xem là rủi ro về chuỗi cung ứng.

Thị trường hiện không còn định giá doanh nghiệp vonfram chỉ dựa trên sản lượng hay lợi nhuận ngắn hạn, mà bắt đầu trả mức định giá cao hơn cho tài sản sở hữu nguồn cung ngoài Trung Quốc và có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chiến lược toàn cầu.

Giá vonfram lập đỉnh 12 năm, thế giới bước vào cuộc đua vàng đen mới.

Diamond Equity Research cũng cho rằng thế giới đang bước vào giai đoạn mà nguồn cung khoáng sản chiến lược ngoài Trung Quốc không còn nhiều, trong khi nhu cầu lại gia tăng nhanh hơn dự kiến. Điều này khiến tài sản đã có sẵn hạ tầng khai thác, chế biến và khả năng tạo dòng tiền thực tế trở nên khan hiếm.

Tài sản vonfram được nhìn nhận khác

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp sở hữu tài nguyên, năng lực chế biến và vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu được thị trường nhìn nhận với góc nhìn khác. Nhiều tài sản vonfram dần được coi là một phần của hạ tầng vật liệu chiến lược phục vụ AI, quốc phòng và công nghệ cao.

Toàn cảnh nhà máy ở mỏ Núi Pháo.

Xu hướng này mở ra cơ hội cho Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR), doanh nghiệp sở hữu mỏ Núi Pháo tại Việt Nam - hiện là một trong những mỏ vonfram lớn bậc nhất ngoài Trung Quốc đang hoạt động thương mại. Theo doanh nghiệp công bố, MSR hiện chiếm khoảng 21% nguồn cung vonfram ngoài Trung Quốc trong giai đoạn 2020-2025.

Khác nhiều dự án đang trong giai đoạn phát triển, MSR sở hữu nền tảng khai thác, chế biến sâu và tạo dòng tiền thực tế. Trong quý I, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu gần 2.993 tỷ đồng , tăng hơn 114% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 537 tỷ đồng - mức cao nhất lịch sử theo quý của doanh nghiệp.

Diễn biến này có ý nghĩa đối với Masan Group (HOSE: MSN), đơn vị hiện sở hữu phần lớn lợi ích kinh tế tại MSR. Trong bối cảnh tài sản vonfram ngoài Trung Quốc được thị trường quốc tế nhìn nhận lại, MSR được kỳ vọng trở thành một trong những động lực tăng trưởng lợi nhuận và dòng tiền quan trọng của MSN trong các năm tới.

Trong bức tranh lớn hơn, điều đáng chú ý không chỉ là giá vonfram tăng mạnh trong ngắn hạn. Thị trường hiện bước vào giai đoạn tái định giá tài sản khoáng sản chiến lược, nơi giá trị không còn nằm đơn thuần ở sản lượng khai thác, mà ở khả năng trở thành mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.