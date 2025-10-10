Người 'xẻ thịt' ngọn núi nổi tiếng ở Gia Lai bị phạt 35 triệu đồng

Ông Cao Huyền Tuấn Anh bị phạt 35 triệu đồng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất do tự ý làm biến dạng địa hình thắng cảnh núi Chư Nâm.

Núi Chư Nâm bị "xẻ thịt" nghiêm trọng gây mất mỹ quan của khu du lịch.

Ngày 10/10, UBND xã Biển Hồ (Gia Lai) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Cao Huyền Tuấn Anh (SN 1983, trú phường Pleiku, Gia Lai) vì tự ý làm biến dạng địa hình thắng cảnh núi Chư Nâm (khu vực làng Gri, xã Biển Hồ).

Theo đó, ông Anh bị phạt 35 triệu đồng do thực hiện hành vi vi phạm hành chính tự ý làm biến dạng địa hình (ở khu vực núi Chư Nâm) với diện tích 4.250 m2. Vị trí san ủi có bề mặt đường rộng 4 m và chiều cao từ 0,5 tới 1,5 m so với mặt đất nền hiện trạng, một số vị trí bị san ủi có chiều cao 3 m tại làng Ia Gri. Đặc biệt, ông Anh còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Trước đó, Tiền Phong đã có nhiều tin bài phản ánh khu vực núi Chư Nâm bị ông Cao Huyền Tuấn Anh và ông Lê Văn Quí (SN 1974, phường Diên Hồng, Gia Lai) đào múc, san ủi, mở đường. Hai người đàn ông trên đã thuê máy múc của ông Mười (không rõ họ, nhân thân, lai lịch) để đào múc, san gạt đất trong phần diện tích đất đã mua từ các hộ dân trên địa bàn xã với mục đích san gạt đất làm lối đi cho xe công nông vận chuyển cây giống, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp và đã được UBND huyện Chư Păh cũ cấp 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáng nói, sự việc diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền xã Biển Hồ lại không biết và không có động thái xử lý. Chỉ đến khi phóng viên báo Tiền Phong phát hiện, phản ánh UBND xã Biển Hồ mới cử cán bộ chuyên môn kiểm tra, xử lý.

UBND xã Biển Hồ xác định tổng diện tích đất san gạt, tự ý mở đường toàn tuyến theo kết quả đo đạc hơn 4.250 m2. Trong đó, diện tích san ủi nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND huyện Chư Păh cấp cho ông Lê Văn Quí hơn 2.584 m2; diện tích san ủi thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ được giao quản lý hơn 1.195 m2 tại khoảnh 5, tiểu khu 249; diện tích san ủi chưa xác định được chủ sử dụng đất là 470 m2.