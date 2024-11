Người Việt ưa chuộng niềng răng Invisalign - đắt xắt ra miếng

Invisalign sở hữu tất cả ưu điểm mà người niềng răng mong muốn có trong giải pháp nắn chỉnh răng: Thẩm mỹ, không đau, tiện lợi, nhưng phương pháp này lại có mức giá khá cao.

Theo số liệu Công ty Align Technology (Mỹ) cung cấp, trên toàn thế giới có gần 20 triệu người đang điều trị theo phương pháp niềng răng trong suốt Invisalign. Con số này cho thấy mức độ phổ biến mà niềng Invisalign đạt được. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả và trải nghiệm mà phương pháp này mang lại.

Chỉnh nha Invisalign là gì?

Niềng răng Invisalign là phương pháp sử dụng hệ thống khay trong suốt để nắn chỉnh răng về đúng vị trí trên cung hàm. Niềng Invisalign có thể khắc phục được nhiều tình trạng như răng chen chúc, hô, móm, thưa, khớp cắn chéo, cắn sâu…

Phương pháp này cho bạn xem trước được kết quả sau niềng cũng như hiệu quả của từng giai đoạn có thể đạt được thông qua phần mềm độc quyền Clincheck.

Niềng răng invisalign đang được ưa chuộng trên toàn thế giới.

Thay vì sử dụng các khí cụ như mắc cài, dây cung để tác động lực lên răng, niềng Invisalign sử dụng các khay trong suốt được làm từ vật liệu smartrack ôm trọn toàn bộ răng. Cơ chế này giúp Invisalign có thể tác động lực lên răng ổn định hơn, từ đó gia tăng hiệu quả dịch chuyển.

Phương pháp này giúp đảm bảo tính thẩm mỹ.

Theo bác sĩ Trần Thùy Anh - Phòng khám Nha khoa Thùy Anh, ưu điểm nổi bật nhất của niềng răng Invisalign là tính thẩm mỹ cao. Khay trong suốt, mỏng, ôm sát răng nên người đối diện khó có thể phát hiện bạn đang niềng răng. Phương pháp này phù hợp với những bạn có yêu cầu thẩm mỹ cao khi niềng răng, hay đặc thù công việc phải giao tiếp nhiều như ca sĩ, diễn viên, MC, giáo viên.

Với độ dày 0,75 mm, khay niềng invisalign rất thanh mảnh cùng đường bo viền nướu hài hòa nên không gây khó chịu, đau nhức cho người sử dụng. Khay Invisalign cũng dễ dàng tháo lắp mà không cần tới sự hỗ trợ của bác sĩ, rất thuận lợi cho việc ăn uống, vệ sinh răng miệng.

Quá trình niềng răng Invisalign sẽ sử dụng nhiều khay với kích thước khác nhau theo từng giai đoạn dịch chuyển của răng. Các khay đã được bác sĩ và kỹ thuật viên của hãng thiết kế, in sẵn theo kế hoạch trên phần mềm Clincheck. Bạn chỉ cần thực hiện thay khay 2 tuần/lần mà không phải đến gặp bác sĩ quá nhiều, phù hợp với những người có lịch trình bận rộn.

Phương pháp niềng Invisalign phù hợp với người bận rộn, thường xuyên phải giao tiếp.

Nhược điểm duy nhất của invisalign là chi phí khá cao. Điều này là do niềng Invisalign thuộc sở hữu độc quyền của hãng Align Technology. Việc chế tác khay sẽ cần thực hiện bởi kỹ thuật viên và công nghệ của hãng. Chi phí niềng invisalign sẽ bao gồm chi phí bản quyền sáng chế, phí vật liệu in 3D khay niềng, chi phí tinh chỉnh và bảo hành. Bởi vậy phương pháp này có chi phí cao hơn so với mắc cài.

