Người Việt Nam chi hàng chục triệu USD mỗi năm ăn táo Mỹ

Chỉ trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi từ Mỹ vào Việt Nam đã vượt 90 triệu USD, trong đó sản phẩm táo đạt hơn 47 triệu USD.

Khách hàng chọn mua táo Mỹ tại hệ thống siêu thị lớn. Ảnh: Anh Nguyễn.

Mới đây, báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy Mỹ là nhà cung cấp nông sản lớn thứ 2 cho Việt Nam, với kim ngạch đạt 4,7 tỷ USD trong năm 2025, mức tăng đáng kể so với con số dưới 3,5 tỷ USD vào năm 2024.

Riêng kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi từ Mỹ vào Việt Nam năm 2025 đạt 91,1 triệu USD năm 2025. Các loại trái cây tươi của Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam bao gồm táo (đạt 47,1 triệu USD ), trái đào (đạt 19,6 triệu USD ), quả nho (đạt 17,6 triệu USD ) và các loại trái cây tươi khác (đạt 1,7 triệu USD ). Trong quý IV/2025, Mỹ là nhà cung cấp trái cây tươi lớn thứ 2 cho Việt Nam, với thị phần 8,3% và chỉ đứng sau Trung Quốc.

USDA nhận định Việt Nam là quốc gia có tiềm năng gia tăng việc nhập khẩu trái cây tươi của Mỹ, đặc biệt nhờ các cuộc đàm phán thương mại song phương gần đây giữa 2 nước và việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà cung cấp Mỹ.

Vào ngày 16/3, Việt Nam đã cho phép nhập khẩu quýt từ các bang California và Florida (Mỹ). Các chuyên gia ước tính giá trị tiềm năng của hoạt động xuất khẩu quýt Mỹ sang Việt Nam đạt mức 5 triệu USD .

Trước đó vào ngày 6/6/2025, Cục Bảo vệ Thực vật (PPPD) của Việt Nam đã cấp phép nhập cảng trái đào và xuân đào tươi từ California. Quyết định này được đưa ra sau quá trình đàm phán giữa Cơ quan Kiểm dịch động thực vật (APHIS) thuộc USDA và PPPD, qua đó xác nhận rằng phương pháp gieo trồng mà các nhà sản xuất trái cây có hạt của Mỹ áp dụng đạt độ an toàn và hiệu quả. Đáng chú ý, giá trị thị trường hàng năm đối với trái đào và xuân đào từ California có thể lên đến 2,5 triệu USD .

Báo cáo cũng nêu rõ một yếu tố khác tạo nên cơ hội tại Việt Nam cho nông sản Mỹ nằm ở triển vọng kinh tế vĩ mô ngày càng cải thiện. Với vị thế là nền kinh tế lớn thứ 4 ASEAN, cùng với thu nhập bình quân người dân tăng lên và ngành chế biến công nghiệp phát triển, nhu cầu đối với các sản phẩm nhập khẩu cũng đang gia tăng.

Bên cạnh đó, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, sự phát triển của hệ thống bán lẻ hiện đại và ngành chế biến thực phẩm, đều là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu đối với nông sản Mỹ. Vì vậy, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng đánh giá cao các sản phẩm của Mỹ nhờ chất lượng và độ an toàn.