Người trẻ thành đạt khẳng định vị thế với lối sống có gu

Năng động và độc lập tài chính, nhiều người trẻ chọn khẳng định chất riêng thông qua việc sở hữu tổ ấm an cư đúng gu cho mình hoặc gia đình nhỏ.

Mặt bằng giá các dự án tại TP.HCM ngày càng leo thang khiến nhiều người gặp không ít trở ngại khi sở hữu ngôi nhà như ý. Theo số liệu từ báo cáo triển vọng thị trường 6 tháng đầu năm 2024 của Savills, phân khúc căn hộ sơ cấp tầm giá dưới 3 tỷ đồng vẫn khan hiếm và có xu hướng “tiêu biến” trong những năm tới. Lý do chính nằm ở sự phát triển của hạ tầng và áp lực gia tăng chi phí đầu vào đã đẩy mức giá sơ cấp căn hộ tại TP.HCM tăng trưởng mạnh mẽ.

Bài toán nhà ở chất lượng cao cho người trẻ thành đạt

Báo cáo quý II/2024 của CBRE Vietnam cũng cho thấy, giá bán căn hộ trên thị trường sơ cấp tại TP.HCM ghi nhận tăng lần lượt khoảng 3% theo quý và 6% theo năm, đạt trên 63 triệu đồng/m2. Hiện tại, giá bán đã tăng gần gấp đôi đối với loạt dự án vị trí trung tâm thành phố được giới thiệu ra thị trường trong nhiều năm trước.

Nguồn cung hạn chế dẫn đến giá bán sơ cấp căn hộ tại TP.HCM dự kiến tăng khoảng 5% theo năm. Ảnh: CBRE Vietnam.

Trong khi đó, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) thống kê mỗi năm có hơn 50.000 cặp vợ chồng trẻ kết hôn, dẫn đến nhu cầu về nhà ở tại thành phố tăng cao. Thông tin từ Khảo sát Tâm lý người tiêu dùng bất động sản 6 tháng đầu năm 2024 của Batdongsan.com.vn cũng nêu rõ, Gen Y (độ tuổi 26 - 34) chiếm tỷ trọng cao nhất mức độ tìm kiếm thông tin nhà, đất trong suốt gần 3 năm qua (từ năm 2021 đến tháng 8/2023), tăng từ 39,7% lên 42,1%.

Nhìn chung, trước bối cảnh mặt bằng giá ở TP.HCM không ngừng biến thiên, nhiều khách hàng trẻ thận trọng quan sát và bắt đầu chuyển hướng quan tâm tới các bất động sản khu vực giáp ranh “Hòn ngọc Viễn Đông”, với mức giá dễ thở hơn nhưng hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu về vị trí, chất lượng sống và mức độ tiện nghi cho người trẻ.

Mặt bằng giá mới tại TP.HCM đưa Thuận An “bật chế độ sẵn sàng” giải bài toán nhà ở chất lượng cho người trẻ. Ảnh: Dũng Trần.

Trong đó, Bình Dương được xem là một trong những vùng “đất lành” đón đầu làn sóng giãn dân của TP.HCM. Tuy nhiên, bức tranh thị trường bất động sản Bình Dương, cụ thể là Thuận An dường như bất cân đối khi tập trung nhiều dự án phân khúc bình dân, khan hiếm các dự án cao cấp.

Đặc biệt, nhóm khách hàng “tuổi trẻ tài cao” đang ngày càng khao khát sở hữu nhà riêng thường quan tâm hàng đầu đến vị trí cũng như tiện ích của dự án. Họ sẵn lòng chi trả cho bất động sản đáp ứng các chuẩn sống cao cấp. Bối cảnh này làm cho The Emerald 68 sớm “bắt sóng” thị trường để trở thành lựa chọn xứng đáng vị thế và nỗ lực của cộng đồng tinh anh.

The Emerald 68 - “đáp số” xứng tầm nỗ lực giới tinh anh

The Emerald 68 sở hữu địa thế hiếm hoi khi quy tụ “bộ tam” giá trị gồm “tâm thị” (tâm điểm 4 thành phố lớn TP.HCM - TP Thủ Dầu Một - TP Dĩ An - TP Thủ Đức), “cận lộ” (QL13, đường Vĩnh Phú 16, đường Vĩnh Phú 21), và “hướng giang” (sông Sài Gòn, sông Vĩnh Bình)”. Sở hữu căn hộ vị trí liền kề TP.HCM, cư dân sống tại đây dễ dàng kết nối tới mọi tỉnh, thành nhờ mạng lưới giao thông hoàn thiện trong khu vực, liên tục được chú trọng nâng cấp, mở rộng như QL13, QL1K, đường DT743, đường Phạm Văn Đồng...

Vị trí ngay mặt tiền QL13 (phường Vĩnh Phú, Bình Dương) sát vách TP Thủ Đức hoàn thiện “bộ tam” giá trị đắt giá của The Emerald 68.

Vị trí ngay mặt tiền QL13 (phường Vĩnh Phú, Bình Dương) sát vách TP Thủ Đức hoàn thiện “bộ tam” giá trị đắt giá của The Emerald 68. Thêm vào đó, thời gian di chuyển từ nhà, thông qua QL13 vào cầu Bình Triệu đến ngã tư Hàng Xanh mất 15 phút, nhanh hơn so với thời gian kết nối một số quận/huyện ngoại thành TP.HCM. Từ đây, cư dân của “Ngọc Lục Bảo” dễ dàng tiếp cận các quận trung tâm TP.HCM (quận 1, quận 3, quận 5,…), vừa thuận tiện đi lại làm việc, vừa chủ động thời gian.

Vị thế an cư tại The Emerald 68 thêm phần thăng hạng khi hàng ngày những cư dân “Ngọc Lục Bảo” được mua sắm - giải trí tại TTTM Vincom, Aeon Mall Bình Dương, Gigamall Thủ Đức; hay vui chơi - khám phá tại khu công viên phường Lái Thiêu, tuyến phố đi bộ sầm uất bậc nhất Bình Dương; chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện Becamex, Hạnh phúc, Columbia Asia… Tất cả mở ra cuộc sống đa trải nghiệm, muôn sắc màu.

Khu căn hộ The Emerald 68 giải “cơn khát” nhà ở chất lượng cao cho người trẻ tinh anh.

Đại diện DKRA Realty (thương hiệu mảng dịch vụ Tiếp thị & Phân phối của DKRA Group) - Tổng Đại lý Tiếp thị & Phân phối dự án chia sẻ: “Hội tụ toàn bộ ‘nhóm gen nổi bật’ như vị trí đắt giá, tiện ích nội - ngoại khu đồng bộ, hiện đại cùng pháp lý vững vàng và tiến độ thi công đảm bảo, The Emerald 68 là dự án căn hộ do Tập đoàn Lê Phong và Coteccons phối hợp đầu tư - phát triển tại TP Thuận An (Bình Dương) được kỳ vọng trở thành ‘đáp số’ cho bài toán tìm nhà thỏa chuẩn sống cao cấp của nhóm khách hàng trẻ thành đạt”.