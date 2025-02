Nhà thơ trẻ dành dụm tiền làm thêm để in sách

Để có kinh phí cho việc ra mắt sách, những nhà thơ trẻ ở độ tuổi sinh viên phải tiết kiệm nhiều tháng mới có thể chi trả được.

Nhà thơ Đoàn Nguyễn Anh Minh và tập thơ đầu tay. Ảnh: NVCC.

Khoảng 12 triệu đồng là số tiền các nhà thơ trẻ sẽ phải dành ra để in tập thơ đầu tay của mình trong trường hợp không có sự hỗ trợ từ nhà xuất bản hay bất kỳ tổ chức tài trợ nào. Với gánh nặng chi phí đó, có người phải tiết kiệm trong hàng năm, hàng tháng. Dẫu vậy, đối với các tác giả trẻ như Trần Việt Hoàng, Đoàn Nguyễn Anh Minh, không gì đáng giá hơn việc nhìn thấy đứa con tinh thần của mình đến với công chúng.

Nhà thơ trẻ tiết kiệm tiền để in sách

Theo nhà thơ trẻ Trần Việt Hoàng (23 tuổi, học viên Trường Sĩ quan chính trị), so với tiểu thuyết hay truyện ngắn, thơ không phải thể loại có sức hút lớn đối với công chúng hiện nay. Vì vậy, quá trình tìm kiếm nhà xuất bản, đơn vị làm sách nhận in một tập thơ cho tác giả trẻ rất gian nan. Cũng do đó, các chi phí đều phụ thuộc vào tiền túi của tác giả.

Từ khi còn là học viên năm nhất tại Trường Sĩ quan chính trị, Việt Hoàng đã bắt đầu viết báo, tiết kiệm từ phụ cấp, thậm chí dành dụm từ những khoản thu nhỏ lẻ để có thể in được tác phẩm của mình. Sau nhiều năm tích lũy tiền bạc và kinh nghiệm, tác giả trẻ này đã ra mắt tập thơ đầu tay Ngày chưa sương vội. Tổng chi phí cho cuốn sách này rơi vào khoảng 12,5 triệu đồng.

Nhà thơ khoác màu áo lính Trần Việt Hoàng với tập thơ đầu tay Ngày chưa sương vội. Ảnh: NVCC.

Cho đến cuốn thứ hai, trường ca Bay phía mùa (xuất bản vào tháng 1/2025), tác giả Việt Hoàng đã sử dụng số tiền thu được của cuốn đầu tiên. Lần này, Việt Hoàng đầu tư thêm để có chất lượng thiết kế tốt hơn. Đối với tác giả, một tập thơ hay không chỉ nằm ở nội dung mà còn là phần minh họa hấp dẫn. Dù vậy, sau khi ra mắt, Việt Hoàng mới chỉ thu về được 7 triệu đồng.

“Việc có lãi từ làm thơ gần như là bất khả thi. Mình in những tập thơ ra vì đam mê và mong muốn lưu giữ cảm xúc. Đây cũng là những cột mốc trong sự nghiệp sáng tác của mình”, nhà thơ Việt Hoàng cho biết.

Không chỉ riêng Việt Hoàng, nhà thơ trẻ Đoàn Nguyễn Anh Minh (sinh viên ngành ngân hàng, sống tại TP.HCM) cũng đã phải tiết kiệm để cho ra mắt tập thơ thứ hai sau nhiều lần bị từ chối bởi các đơn vị làm sách. Để có 11,5 triệu đồng in 200 bản sách, Anh Minh làm việc trong suốt những ngày nghỉ Tết. Kể cả khi gia đình, bạn bè sum họp, nhà thơ trẻ này vẫn miệt mài với công việc. "Tôi biết nếu mình không cố gắng, tập thơ sẽ mãi chỉ nằm trên bản thảo”, tác giả Anh Minh chia sẻ.

Khi được hỏi về giá trị của những tập thơ đó mang lại, cả hai tác giả trẻ đều cho rằng chúng rất xứng đáng với số tiền bản thân bỏ ra. Nhờ những tập thơ này, họ có thể mở rộng kết nối của mình, tìm thấy những bạn đọc có chung tâm tư, nguyện vọng. Đây cũng là niềm khích lệ cho hành trình sáng tác của họ.

Hơn hết, những tập thơ của hai tác giả trẻ này tự ra mắt đều có được sự công nhận. Nhà thơ Lữ Mai nhận định: “Dù viết đề tài nào, thơ Trần Việt Hoàng dường như đều mang năng lượng của lửa ấm, chứa đựng sự bao dung, nhẫn nại và tin ở ngày mai, tin ở con người và trên hết là nguồn cội, như câu thơ anh viết đỉnh lửa đã vời mà tàn tro vẫn ấm/ tiếng núi âm thầm lên ý nghĩ quê hương…".

Còn với Anh Minh, tại ngày thơ TP.HCM 2025, tác giả đã được vinh danh là một trong những nhà thơ trẻ tiêu biểu với hai tác phẩm Không còn thơ anh vẽ cho em những hình sao không hái từ trời và Tôi học ca hát như những cuộc vui mình đã chọn.

Hành trình ra mắt sách không thể thiếu những người đỡ đầu

Bằng sự hỗ trợ từ những nhà văn, nhà thơ đi trước, nhiều tác giả trẻ đã có cơ hội vững bước trên con đường sáng tác, khẳng định tên tuổi và phát triển sự nghiệp. Bên cạnh sự giúp đỡ về tài chính hay thủ tục xuất bản, những thế hệ đi trước đóng vai trò như người dẫn đường, truyền đạt kinh nghiệm, kỹ thuật viết lách và định hướng con đường sáng tác.

Nhà thơ Đoàn Nguyễn Anh Minh chia sẻ rằng bản thân từng gặp nhiều khó khăn trong hành trình xuất bản tập thơ đầu tay. Trước khi nhận được sự giúp đỡ từ Hội Nhà văn, anh đã gửi bản thảo đến nhiều nhà xuất bản nhưng đều bị từ chối, với lý do không phù hợp định hướng chung. Nhờ sự kết nối với nhà văn Trần Nhã Thụy, bản thảo của tác giả này được ghi nhận và hỗ trợ xuất bản. Đối với nhà thơ Anh Minh, việc ra mắt tập thơ giúp anh bước vào quỹ đạo văn chương một cách chính thống, mở rộng kết nối với cộng đồng sáng tác.

Trường ca Bay phía mùa được nhà thơ Việt Hoàng ra mắt năm 2025. Ảnh: NVCC.

Sự hỗ trợ từ những người đi trước không chỉ dừng lại ở việc giúp tác giả trẻ in sách mà còn là những lời khuyên quý giá. "Tôi vẫn nhớ như in một lời khuyên của nhà thơ Nguyễn Thanh Thiện rằng những người viết văn chân chính không nhất thiết phải giàu có hay nổi tiếng ngay lập tức, chính niềm đam mê và sự kiên trì mới giúp họ được yêu mến", nhà thơ Anh Minh tâm sự. Lời khuyên này trở thành động lực để cây bút trẻ này tiếp tục theo đuổi con đường sáng tác, dù đối mặt với nhiều thử thách.

Nhà thơ Việt Hoàng cũng nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ biên tập viên Nguyễn Thị Kim Nhung của Ban thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ngoài việc gửi bản thảo lên Ban biên tập, nhà thơ Kim Nhung còn hỗ trợ tối đa trong quá trình biên tập, giúp Việt Hoàng tiết kiệm chi phí đáng kể khi xuất bản sách. Việc có một người biên tập viên tận tâm đồng hành đã giúp tác phẩm được hoàn thiện hơn.

Cùng đó, sự hỗ trợ còn đến từ chính các thế hệ đàn anh trong giới văn chương. Tác giả Huy Bảo (21 tuổi, sống tại TP.HCM) chia sẻ rằng bản thân học hỏi rất nhiều từ những người đi trước như nhà văn Linh Văn, Trọng Khang và Nguyễn Hải Việt, từ kỹ thuật viết, nhịp điệu thơ đến định hướng trong sáng tác. Những kiến thức này đã giúp tác giả tập thơ Về Khái Niệm hiểu rõ hơn về mục tiêu mình theo đuổi.

Có thể thấy, đối với các tác giả trẻ, sự hỗ trợ từ thế hệ trước là yếu tố quan trọng giúp họ cất cánh trong sự nghiệp viết lách. Họ luôn đóng vai trò như những người dẫn đường, giúp thế hệ sau vững bước và tiếp tục phát con đường văn chương.