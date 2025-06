Người theo dõi Kim Soo Hyun bị tịch thu 2 căn hộ

Theo Money Today, Tòa án quận Trung tâm Seoul ra lệnh tịch thu hai căn hộ cao cấp thuộc sở hữu của Kim Se Ui, người điều hành kênh YouTube Garosero Research Institute (Garosero). Và chủ nợ trong vụ việc là Gold Medalist - công ty quản lý của nam diễn viên Kim Soo Hyun.

Tòa án quận Trung tâm Seoul chấp thuận đơn xin tịch thu tài sản vào 9/6. Cụ thể, căn hộ rộng 120,27 m² tại khu phức hợp Seocho Byeoksan Blooming (quận Seocho-gu, Seoul) và căn hộ rộng 208,65 m² tại khu Hanyang 4cha (Apgujeong-dong, Gangnam-gu, Seoul) bị kê biên. Căn hộ Hanyang 4cha thuộc sở hữu chung giữa Kim Se Ui và chị gái (mỗi người 50% cổ phần), nên lệnh tịch thu chỉ áp dụng cho phần sở hữu của Kim Se Ui.

Phía Kim Soo Hyun yêu cầu số tiền bồi thường là 4 tỷ won. Mỗi căn hộ của Kim Se Ui bị định giá 2 tỷ won. Giá thị trường hiện tại của căn hộ Seocho Byeoksan Blooming ước tính 2,5 tỷ won, trong khi căn hộ Hanyang 4cha từng được giao dịch với giá 8,87 tỷ won tại các tầng thấp hơn vào tháng trước.

Luật sư Noh Jong-eon từ công ty luật Jaeneun nhận định với Money Today: “Tòa án chấp thuận lệnh tịch thu vì cho rằng yêu cầu bồi thường của Gold Medalist và cơ sở số liệu là hợp lý. Tuy nhiên, do lệnh này chỉ dựa trên lập luận một phía, số tiền bồi thường cuối cùng có thể thay đổi tùy thuộc vào phản biện của Kim Se Ui”.

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 3/2025, khi Kim Se Ui, thông qua kênh YouTube Garosero đã cùng gia đình của Kim Sae Ron cáo buộc Kim Soo Hyun có “mối quan hệ không phù hợp” với cố diễn viên vào năm 2015. Thời điểm đó, cô mới 15 tuổi và còn là trẻ vị thành niên.

Phía Gold Medalist phủ nhận cáo buộc, khẳng định Kim Soo Hyun chỉ hẹn hò với Kim Sae Ron từ mùa hè năm 2019, khi cô đã trưởng thành, đến mùa thu năm 2020. Công ty đã khởi kiện Kim Se Ui và gia đình Kim Sae Ron với cáo buộc vi phạm Đạo luật trừng phạt bạo lực tình dục và phỉ báng theo Đạo luật mạng thông tin, truyền thông. Họ cũng đã đệ đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại 12 tỷ won.

Nếu CEO Kim và gia đình Kim Sae Ron thua kiện tại tòa, họ dự kiến ​​sẽ phải chia sẻ trách nhiệm bồi thường thiệt hại với tư cách là những người gây ra hành vi vi phạm pháp luật chung.

Ngoài ra, tòa án cũng ban hành “biện pháp tạm thời” yêu cầu Kim Se Ui ngừng theo dõi Kim Soo Hyun và Garosero đã kháng cáo quyết định này. Tuy nhiên, ngày 10/6, Tòa án Trung tâm Quận Seoul bác bỏ đơn kháng cáo của Kim Se Ui.

Ai đứng sau Khi cuộc đời cho bạn quả quýt?

Bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) của Netflix với sự tham gia của IU và Park Bo Gum khiến độc giả tò mò hơn về tác giả đứng sau kịch bản gốc. Sức hấp dẫn rộng rãi của bộ phim cũng đã khơi dậy sự quan tâm đối với người đứng sau kịch bản phim, cho đến nay chỉ được biết tới với bút danh Lim Sang-choon.

Mặc dù có ảnh hưởng ngày càng tăng trong ngành, Lim không hề lộ diện nhiều, thường tránh các cuộc phỏng vấn và giữ bí mật về thông tin cá nhân kể từ khi ra mắt vào năm 2013.