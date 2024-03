Người phụ nữ trốn truy nã bị bắt khi đến thăm nhà bạn trai

Ngô Thị Mộng Thắm bị truy nã về hành vi môi giới mại dâm, nhưng khi đến nhà bạn trai ở TP Tân An (tỉnh Long An) chơi thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 14/3, tin từ Công an TP Tân An, tỉnh Long An, đơn vị đã bàn giao Ngô Thị Mộng Thắm (42 tuổi, ngụ xã Hành Thuận, huyện Hành Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho Công an quận Bình Tân, TP.HCM, để thụ lý theo thẩm quyền.

Thắm bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân truy nã về tội môi giới mại dâm. Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, gần đây, công an phát hiện Thắm có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông quê Long An.

Ngô Thị Mộng Thắm tại cơ quan điều tra.

Trước đó, chiều 11/3, qua công tác quản lý cư trú, công an phát hiện Thắm xuất hiện tại nhà bạn trai ở Phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An. Công an Phường 1 đã bắt giam Thắm ngay tại nhà bạn trai.

Ở vụ án khác, hôm 10/8/2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt Lê Tấn Đạt (SN 1981) về hành vi giết người theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Sau thời gian lẩn trốn, khi Đạt xuất hiện trên địa bàn ấp 5, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giam.