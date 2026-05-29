Người phụ nữ rơi xuống giếng sâu 30 m

Ngã xuống giếng sâu 30 m, suốt 6 giờ, bà U mò mẫm trong bóng tối, cố giữ bình tĩnh, giữ cơ thể nổi lên mặt nước.

Ngày 29/5, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai (phường Pleiku, Gia Lai) đang theo dõi, điều trị chấn thương cho bà H.T.U (SN 1978, trú phường Hội Phú, Gia Lai) khi bị ngã xuống giếng sâu gần 30 m.

Giếng nước bà U rơi xuống. Ảnh: Tiền Phong.

Bà chưa hết bàng hoàng nhớ lại khoảng 6 tiếng đồng hồ mắc kẹt dưới giếng sâu tăm tối. Giọng bà khàn đi kêu cứu suốt đêm.

Nhớ lại sự việc, bà U chia sẻ, chiều 28/5, bà ghé công trình đang tháo dỡ khu vực đường Nguyễn Văn Linh giao Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) nhặt phế liệu. Trong lúc tìm chai nhựa, bà vô tình bước lên tấm kính che hờ miệng giếng rồi rơi thẳng xuống phía dưới.

“Lúc rơi xuống chân tôi đập mạnh xuống đáy giếng, may bên dưới có nước sâu quá nửa người nên giảm lực va chạm. Lúc mới rơi xuống còn hoảng nên không đau, nhưng một lúc sau thấy chân phải bị mảnh kính cắt vào đau nhói”, bà kể.

Mò mẫm trong bóng tối, bà cố giữ bình tĩnh, bám vào các lỗ thang dọc thành giếng để giữ cơ thể nổi lên mặt nước rồi liên tục kêu cứu. Bà cố trèo lên theo các lỗ thang dọc thành giếng nhưng bị trật khớp vai nên bị ngã trở lại giếng sâu.

Nước về đêm ngày càng lạnh, không khí ít khiến bà U khó thở nhưng vẫn cố kêu cứu.

Lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong.

Khoảng 20h cùng ngày, một số người dân tập thể dục gần khu vực nghe tiếng kêu cứu, chạy tới kiểm tra và phát hiện bà U. kẹt dưới giếng sâu. Thấy mọi người gọi lớn từ miệng giếng, bà U mới yên tâm. Lực lượng chức năng sau đó đưa bà lên an toàn.

Bác sĩ Phan Đức Thắng - Phó Khoa Ngoại chấn thương Chỉnh hình - Bỏng cho biết, bệnh nhân U bị gãy 3 xương bàn chân. Bác sĩ đã xử lý vết thương, nẹp bột cố định và tiếp tục theo dõi điều trị.

Việc phát hiện và cứu nạn nhân sau khoảng 6 giờ là kịp thời. Nếu kéo dài qua đêm hoặc quá 24 giờ, nạn nhân có nguy cơ đối mặt suy hô hấp, kiệt sức, nhiễm trùng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Ông P.C (SN 1974, chồng bà U) chia sẻ, chiều không thấy vợ về, gọi điện cũng không liên lạc được nên hàng xóm chia nhau đi tìm. Ông nói vợ ông thường đi nhiều tuyến đường để bán vé số, nhặt phế liệu nên khó tìm. Khi nghe tin phát hiện bà ấy dưới giếng hoang, ông chạy đến đã thấy lực lượng chức năng đang dùng dây cứu hộ đưa lên.