Người mua nhà tìm cách 'khóa' chi phí vay giữa lúc lãi suất biến động

Lãi suất và chi phí sinh hoạt là mối quan tâm lớn của nhiều người trẻ đang có kế hoạch mua nhà.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, không ít người dù đã chuẩn bị tài chính vẫn chần chừ vì lo ngại khoản trả nợ hàng tháng có thể tăng cao hơn trong tương lai.

Với nhiều gia đình trẻ, quyết định mua nhà hiện nay không chỉ là bài toán “có mua được hay không”, mà còn là khả năng duy trì sự ổn định tài chính trong nhiều năm sau đó. Khi lãi suất thay đổi liên tục, việc dự tính chi phí vay trở nên khó khăn hơn, đặc biệt với nhóm khách hàng hưởng lương có nguồn thu nhập ổn định nhưng dư địa tài chính không quá linh hoạt.

Trong bối cảnh đó, các gói vay lãi suất cố định nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người mua nhà. Việc “khóa” lãi suất trong khoảng thời gian nhất định giúp người vay biết trước khoản trả góp hàng tháng, từ đó dễ dàng cân đối chi tiêu và xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn.

Theo nhiều chuyên gia, tâm lý người mua nhà hiện nay thay đổi đáng kể so với trước đây. Thay vì chỉ quan tâm đến mức lãi suất ưu đãi ban đầu, người vay chú trọng đến tính ổn định của khoản vay và khả năng kiểm soát chi phí trong tương lai.

Ngân hàng KBank triển khai chương trình vay mua nhà với lãi suất cố định từ 9,25% trong 3 năm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu này, KBank triển khai chương trình vay mua nhà với lãi suất cố định từ 9,25% trong 3 năm. Việc duy trì lãi suất ổn định trong thời gian dài được xem là giải pháp giúp người vay giảm bớt áp lực trước những biến động khó lường của thị trường.

Ngoài yếu tố lãi suất, chương trình còn hỗ trợ tỷ lệ vay lên đến 80% giá trị tài sản, giúp giảm áp lực khoản thanh toán ban đầu cho người mua nhà. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong bối cảnh giá bất động sản vẫn duy trì ở mức cao, trong khi khả năng tích lũy của nhiều người trẻ bị ảnh hưởng bởi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Một điểm đáng chú ý khác là khách hàng không cần mua thêm sản phẩm tài chính để được hưởng mức lãi suất ưu đãi. Đồng thời, KBank cũng áp dụng chính sách miễn phí trả nợ trước hạn sau thời gian cố định lãi suất 3 năm, giúp người vay linh hoạt hơn trong kế hoạch tài chính về sau.

Bên cạnh nhóm khách hàng mua nhà mới, những người sắp kết thúc giai đoạn lãi suất cố định tại ngân hàng hiện tại cũng được xem là nhóm chịu nhiều áp lực trong thời gian tới. Khi bước sang lãi suất thả nổi, khoản trả nợ hàng tháng có thể tăng đáng kể theo biến động thị trường.

Trong trường hợp này, chuyển khoản vay sang ngân hàng khác với mức lãi suất phù hợp hơn đang trở thành lựa chọn được nhiều người cân nhắc nhằm duy trì sự ổn định tài chính. KBank hiện triển khai gói chuyển khoản vay mua nhà với lãi suất từ 9%/năm cho các kỳ hạn cố định linh hoạt từ 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm.

Chương trình vay mua nhà của KBank áp dụng cho nhóm khách hàng công sở đang làm việc tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Việc đa dạng lựa chọn kỳ hạn cố định cho phép người vay chủ động hơn trong việc lựa chọn phương án phù hợp với kế hoạch tài chính, thay vì buộc phải cam kết với chu kỳ cố định dài hơn.

Ngoài ra, khách hàng chuyển khoản vay còn được hỗ trợ hạn mức lên đến 10 tỷ đồng để tất toán khoản vay hiện tại, thời hạn vay kéo dài đến 70 tuổi và miễn phí bảo hiểm cháy nổ trong suốt thời gian vay.

Chương trình áp dụng cho khách hàng đăng ký trong thời gian 1-30/6 và giải ngân trước ngày 15/7, dành cho nhóm khách hàng công sở đang làm việc tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Trong bối cảnh lãi suất vẫn còn nhiều biến động, việc chủ động lựa chọn thời điểm vay hoặc tái cấu trúc khoản vay trở thành cách để nhiều người giữ kế hoạch tài chính trong tầm kiểm soát, thay vì chờ đợi thay đổi khó đoán của thị trường.

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