Người dân vẫy cờ, hò reo khi các phi đội chiến đấu cơ bay qua Ba Đình

Thức trắng livestream, chờ đến sáng xem diễu binh

Trước lễ tổng duyệt diễu binh, nhiều người thức trắng bên màn hình, phát trực tiếp xuyên đêm để vừa chống buồn ngủ, vừa cập nhật tình hình cho những ai không thể đến xem.