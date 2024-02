Người dân TP.HCM đổ về siêu thị mua mì gói, bánh kẹo đón Tết

Theo ghi nhận của Tri Thức - ZNews, dù không xảy ra tình trạng chen lấn nhưng các lối đi tại Go! Gò Vấp gần như chật kín người dân tới mua sắm. Central Retail dự báo sức mua dịp Tết Giáp Thìn 2024 sẽ tăng, do đó đã hoạch định số lượng hàng hóa dự trữ phục vụ Tết tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.